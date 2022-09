Cristian Cioacă a mai fost odată eliberat în urmă cu trei luni. Deși nu a fost găsit cadavrul Elodiei Ghinescu, iar Cioacă nu a recunoscut niciodată faptele, fostul polițist a fost condamnat la aproape 16 ani de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte. Acum, el ar putea fi eliberat condiționat pentru bună purtare.

Chiar dacă nu a existat niciodată un cadavru și nu și-a recunoscut niciodată faptele pe care le-a făcut, fostul polițist a fost condamnat la aproape 16 ani de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte și profanare de cadavre, dar și de pentru violarea corespondenței electronice a soției sale, Elodia Ghinescu. Acesta a ispășit deja 8 ani de închisoare din pedeapsă de 15 ani și 8 luni

"Dumnealui are un alt regim acolo în penitenciar față de alți condamnați, am auzit din presă. Nu se are în vedere fapta pe care dumnealui a săvârșit-o, nu a recunoscut săvârșirea faptelor deși toate probelem au demonstrat că se face vinovat, comportamentul avut ulterior, toate acestea au condus la ideea că dumnealui nu ar fi trebuit să beneficieze de aceste permisii", a declarat la Realitatea PLUS și avocata familiei Ghinescu, Crina Radu.