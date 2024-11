Această piatră era una destul de cunoscută printre marinari, deoarece îi proteja pe marinari în timp ce călătoreau peste ocean. În plus, poate fi folosit ca talisman atunci când oamenii intenționează să înceapă o călătorie, deoarece crește vibrația și energia și, de asemenea, îmbunătățește starea vitală a spiritului. Deoarece oamenii născuți în martie sunt adesea sensibili și super energici, acvamarinul își va proteja sensibilitatea sau își va echilibra energia internă.

Aprilie – Diamant

Aceasta este cu siguranță cea mai bună și cea mai populară piatră dintre inelele de logodnă, deoarece se spune că este cea a dragostei. Diamantul ne ajută să întărim energiile altor pietre de fiecare dată când acestea intră în contact una cu cealaltă. Diamantul ne va ajuta să direcționăm inima exact acolo unde îi este locul. Prezent într-o relație, diamantul va întări emoțiile existente între noi.

Mai – Smarald

Oamenii născuți sub energia acestei luni sunt oameni pământești, având puterea de a genera legături și de a ne uni cu iubirea noastră universală. Acesta este motivul pentru care acești oameni posedă această piatră. Are scopul de a unifica și de a face oamenii conștienți că toți sunt la fel, așa cum este destul de important să fii în contact cu iubirea și conceptele ei de unire eternă. Smaraldul are proprietăți vindecătoare și promovează norocul și norocul.

Iunie – Piatra Lunii

Așa cum spune și numele, piatra legată de luna noastră este conectată cu energia feminină și lunară. Perla este o altă piatră care poate fi asociată și cu persoanele născute în iunie. Ambele pietre reprezintă energiile acestei luni, deoarece sunt sensibile și uneori inocente sau, de obicei, perceptive. Piatra lunii încurajează intuiția și este utilă pentru organul reproducător al femeilor, deoarece ne reglează menstruația sau ne ajută să promovăm fertilitatea.

Iulie – Rubin

Aceasta este o piatră izbitoare și arătătoare, la fel ca oamenii născuți în iulie, care adoră să-și arate strălucirea și talentele. De asemenea, le oferă puteri de recunoaștere și succes. Protejează de energiile rele, în special de invidie. Din această cauză, artiștii l-au folosit foarte mult.

August – Peridot

Aceasta este o piatră specială pentru cei care posedă „darul cuvântului”. Oamenii care sunt născuți în această lună au abilități de comunicare mai înalte. Peridotul a fost destul de apreciat datorită puterilor de vindecare pe care le posedă și a protecției împotriva vibrațiilor rele.

Septembrie – Safir

Oamenii născuți în septembrie sunt adesea oameni foarte detaliați, pământeni, ordonați sau responsabili și chiar inteligenți. Cu toate acestea, sunt și închisi, așa că laturile lor emoționale sunt pur și simplu arătate celor care au răbdare sau își câștigă această încredere. Această piatră este cea a înțelepciunii, de obicei legată de sinceritate și fidelitate.

Octombrie – Opal

Aceasta este o piatră ezoterică care este adesea recunoscută ca fiind cea pentru oamenii care sunt născuți în această lună. Acești oameni sunt adesea interesați de astrologie, ezoterism, tarot, alchimie, filozofie și așa mai departe. Este capabilă să înlăture sau să transmute negativitatea.

Noiembrie – Citrin

Acei oameni care sunt născuți în această lună sunt conectați cu bogăția sau căutarea norocului și a succesului. De asemenea, radiază energii pozitive, deseori se înțeleg cu diverse personalități care îi fac adesea populari în rândul diferitelor grupuri. Această piatră este legată de conștientizarea și iluminarea spirituală. Oferă oamenilor mari energii.

Decembrie – Turcoaz

Aceasta este o piatră care servește pentru a aduce bucurie, bunăstare în interior și, de asemenea, creativitate. Piatra are abilitățile de a se transforma, deoarece este capabilă să transmute energiile negative în unele vibrații pozitive. Îi ajută pe oameni să-și ridice vibrația și ca ulterior, le deschide inimile către emoții pozitive și experiențe noi.