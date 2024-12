S-AU PUS CONDIȚII PENTRU A FI PREZENTAT DREPT CANDIDAT COMUN AL COALIȚIEI?

"Nu au existat condiții absolut de nicio parte, s-a vehiculat acest lucru, că mi s-ar fi pus o condiție să nu schimb guvernul Ciolacu, nici vorba de așa ceva. Guvernul va fi probabil investit azi, președintele țării, luând ipoteza că aș deveni președinte, nu poate demite un guvern. Deci nu s-au pus condiții și nu am pus condiții, am spus doar că voi da un răspuns la această propunere dacă și după ce o majoritate formată din cele 3 partide, PSD; PNL și UDMR, plus grupul minorităților naționale, vor forma un guvern.

Nu mi-era dor de politică și nu aș fi revenit în politică, am făcut-o și așa cu greu, fără mare bucurie, pentru că, în opinia mea, socotesc că România se află în fața unei alegeri esențiale, o alegere care poată să pună în discuție lucruri foarte prețioase pe care le-am câștigat în acești 35 de ani de libertate.

Așa cum a arătat și primul tur al alegerilor prezidențiale, cel anulat, a arătat că oferta de candidați pe care forțele politice au oferit-o alegătorilor a fost insuficient de convingătoare", a explicat Antonescu, în excusivitate la Realitatea Plus.

MAI ESTE MEMBRU DE PARTID?

"Dacă am acceptat această propunere nu înseamnă că ar există o legătură special între mine și anumite partide, nici măcar cu PNL, este pur și simplu înțelegerea faptului că aceste partide împărtășesc aceiași orientate proeuropeană, proatlantică, aceleași valori ale democrației liberale. Candidatura este însă întotdeauna a unei persoane și responsabilitatea este a acelei persoane, dacă va convinge oamenii să o voteze sau nu.

Sunt membru de partid în mod formal, în PNL, pentru că nu am mai activat de zece ani. Dacă voi candida, dacă această nominalizare se va formaliza, o voi face ce independent, pentru că așa mi se pare normal, sigur, susținut de aceste partide."

ERA BINE DACĂ IOHANNIS PLECA ATUNCI CÂND I S-A ÎNCHEIAT MANDATUL

"În legătură cu prezența lui Klaus Ionahhs la Controcei, de ieri încoace (duminică) eu am spus 2 lucruri: problemele Romaniei sunt atât de mari, încât n-ar mai conta dacă Iohannis mai stă o lună-două, nu este esențial, dar am mai spus că bine ar fi fost ca partidele care au format coaliția să fi găsit un compromis cu domnul Iohannis spre a-l convinge să se retragă", a declarat Antonescu.

CĂ RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ CÂȘTIGE OPINIE ÎN ROMÂNIA ȘI SĂ INFLUENȚEZE ESTE EVIDENT

Potențualul candiat comun la președinie, din partea coaliției proeuropene, a vorbit și despre posibila implicare a Rusiei în alegerile din România.

. Ne place sau nu, mie nu îmi place, Rusia este o mare putere, chiar și în acest domeniu, pare chiar a avea o specializare aparte. Ea a fost prezentă sau a încercat să fie prezentă nu doar în România, ci și în alte alegeri și în general face eforturi speciale pentru a influența opinia publică din Occident în pricipal din Europa Occidentală. Din punct de vedere juridic și, ca să spun așa, polițienesc, eu nu vă pot da un răspuns (privind un eventual amestec al Rusiei în procesul electoral din România – N.R.) și aștept, poate amănunte, poate explicații suplimentare în legătură cu modul în care un actor statal a interferat în aceste alegeri. Dar că Rusia încearcă să câștige opinie în România că încearcă să influențeze este un lucru absolut evident, așa cum încearcă și alții și așa cum Rusia încearcă și în alte părți. Dincolo de aceasta, noi românii, trebuie să ne îngrijim prin informație corectă, prin gândire statornică a ceea ce facem cu votul nostru, cu opțiunea noastră să avem decizii pe are le luăm noi, cât mai puțin influențai de alții. O decizie care, chiar dacă nu-mi convine, dacă știu că a fost luată de compatrioții mei, o accept", a declarat Crin Antonescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.