„Cele două firme de la Otopeni erau controlate, una de activi, iar cealaltă de rezerviști. În România, la licitații, cam așa se întâmplă treburile. La vârful partidelor e cam la fel. Activii îl susțin pe Ciolacu, rezerviștii pe Grindeanu. Oamenii lui Paul Stănescu l-ar susține pe Grindeanu. Borza este și mason și ofițer prin servicii, nu știu să spun ce grade are. În schimb, pot spune că are un talent de a pupa în fund, nemaipomenit. Are o limbă mieroasă, știe să spună ce trebuie, când trebuie. Am fost solicitat de către un om de afaceri să mă întâlnesc cu finul lui Coldea. Eu nici cu Coldea nu mă întâlnesc, fiindcă fac totul ca să mă lovească el primul, pentru ca eu să fiu în legitimă apărare. La 3 zile distanță, mă întâlnesc cu prietenul ăsta care era la masa cu un tânăr. L-am salutat pe Cristi care mi-a zis că el e finul lui Coldea. Mi l-a mai prezentat cineva, persoană publică, drept finul lui Coldea, deci e clară treaba aici. L-ați făcut vedetă pe Cumpănașu, omul care a fost dirijat de generalul SRI Dumbravă. El și-a inventat grade de rudenie cu Alexandra, fata moartă de la Caracal. Dumbravă și-a păstrat gradul de general, dar știm cum a vorbit Marius Vizer cu Coldea să fie șef la OTP. Banca ar putea fi preluată de consorții ce au legătură cu Rusia, după ce dosarul a fost pregătit de domnul general Dumbravă.

„Borza nu „stă călare” doar pe Ciucă, ci și pe Rareș Bogdan, căruia i-a promis că-l scapă de Dosarul Otopeni”

Lagardère este o companie care în Franța este de notorietate că este entitate sprijinită de Serviciul de Informații Externe al Franței, același serviciu care a adus afacerea Veolia în România, dar care s-a implicat și în decorarea, de către statul francez, al lui Florian Coldea, serviciu care, de asemenea, l-a sprijinit pe Dacian Cioloș în candidatură. Există, cumva, garanția că s-a căzut la pace, că dosarul nu se va instrumenta, pentru că lideri ai PNL și PSD sunt vizați. Dacă statul român și-ar face treaba, licitația ar trebui anulată, pentru că reprezentanții firmei câștigătoare sunt implicați în fapte de corupție. Ăștia cu toții sunt prinși într-o hora, Coldea cu rezerviștii, cei vizați din PSD și PNL. Borza nu stă călare doar pe Ciucă, ci și pe Rareș Bogdan, căruia i-a promis că-l scapă de dosarul Otopeni. El le spune că a plătit sute de milioane de euro cui a vrut el, de fapt cui i s-a ordonat sau că i-a dat Hidroelectrica lui Dan Ioan Popescu.

Știm cum se numește reprezentantul oficial al Lagardère și EADS în România: Ovidiu Zegheru. El e partener de afaceri cu Florian Coldea și generalul Dumbravă, în Piața Amzei au biroul. Să nu creadă lumea că profitul din Otopeni se face din chiloți și sucuri sau sandvișuri, ci din droguri, care trec de controlul vamal cu aceste magazine duty free. Orice documentare despre droguri o să spună că aia e zona neagră, pentru că toată lumea face așa, lasă bagajul la duty free, care mai apoi este preluat.

Referitor la cel care a dat totul în vileag, Hardan Saadeh, el este de partea activilor din servicii. El a înregistrat un an de zile mare parte din informații, care în prezent se negociază să nu mai fie folosite. Toate sunt scoase din dosar pentru ca cei din PNL și PSD să nu cadă. Lui Grindeanu i se dă ordin, nu-l roagă nimeni, nimic.

Dacă ne aducem aminte, Lagardère a intrat în România printr-un post de radio, Radio 21. Victor Ponta a fost în Consiliul de Administrație al acestui radio, adus acolo de șeful lui, domnul Ovidiu Miculescu. Toată structura aia de la SIE a fost acolo”, a declarat Cozmin Gușă.