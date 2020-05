Costel Alexe: ”40.000 hectare de noi păduri virgine și cvasi-virgine din România se află sub protecție strictă”

"De astazi, 40.000 hectare de noi paduri virgine si cvasi-virgine din Romania se afla sub protectie stricta. Cand am preluat mandatul, Catalogul Padurilor Virgine avea incluse circa 28.000 de hectare. Am spus de atunci ca Romania are mult mai multe suprafete de atat si, astfel, mi-am asumat ca o sa dublez suprafetele padurilor virgine si cvasi-virgine puse sub protectie, pana la finalul mandatului meu.

Astazi va anunt ca am reusit mult mai devreme ceea ce mi-am propus si cu o suprafata mult mai mare decat am estimat initial. Avem pregatita licitatia pentru studiile a 39.865 de hectare de paduri virgine si cvasi-virgine", a declarat ministrul Mediului, citat de Mediafax.

In prezent, cele mai multe paduri virgine si cvasi-virgine din Romania se afla in judetele Caras-Severin (26%), Hunedoara (14,7%), Maramures (9,6%), Brasov (8,3%), Prahova (7,8%)”, a declarat Costel Alexe.