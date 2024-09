Credeau că și-au achiziționat apartamente în blocuri noi, moderne, dar acum se confruntă cu probleme pe care niciun locatar nu le-ar dori. De trei ani, de când s-au mutat, locuitorii din blocurile de pe strada Sf. Ilie, nr. 25, din Iași, se confruntă după fiecare ploaie cu probleme serioase.

Aceștia se văd nevoiți să scoată apa din locuințe, deoarece sistemul de canalizare nu poate gestiona situația. Același lucru s-a întâmplat și pe 6 septembrie, când, la ora trei dimineața, gospodăriile lor au fost inundate.

„Ne-am trezit cu apa până la genunchi. Toate cele șapte apartamente, de la demisol, au fost inundate. Am chemat pompierii, Apa Vital să ne ajute. După câte am văzut noi, apa avea, în unele locuri, și câte 50 cm, cu cizmele de cauciuc umblam. Avem toată casa plină de apă cu fecale, e dezastru. Problema e de la canalizare, locul de acumulare de pe stradă nu a mai făcut față, cred că s-a înfundat aseară, nu știu. Cei de la Apa Vital au venit să verifice, însă au spus că totul e ok”, a declarat un locatar pentru presa locală.

Administratorul blocului afirmă că această problemă nu este recentă, având în vedere că, în trecut, locatarii care își cumpăraseră apartamentele în rate se îndreptau către bancă pentru suport financiar în vederea reparațiilor.

„Este jale, am sunat pe unde am putut. La Primărie, la ISU, la Apa Vital, tot. Nimeni nu ne bagă în seamă. Nu se găsește nicio cale de rezolvare, acea canalizare este prost făcută. De la trei dimineața am mers și eu să ajut, să scoatem apa din casă. Oamenii plâng și se uită neputincioși, sunt familii cu copii mici și se uită cum toate plutesc prin casă. Nu e situația nouă, am spus. În trecut, locatarii veneau să le semnez, să meargă la bancă pentru bănuți, să repare, mai ales că ei aveau rate. E trist”, a declarat administratorul blocului.

Blocul a fost dat în folosință în urmă cu trei ani și are cinci etaje și 48 de apartamente. Dezvoltatorul ansamblului imobiliar le-a spus reporterilor că i-a ajutat pe locatari încă de la ora 03:00 dimineața să scoată apa din casă.

„Am și eu biroul aici și a fost inundat. De la 03:00 stau și îi ajut pe oameni. Am mers și am cumpărat și pompă pentru a scoate apa din casele oamenilor, pentru că cei de la ISU au spus că nu este de competența lor. Știam, înainte de a construi blocul, că există o asemenea situație, însă, dacă noi am depus proiectul, iar cei de la Apa Vital ne-au dat undă verde, am construit. Problema este în locul de unde se varsă apele, bazinul de acumulare nu face față. O să mergem luni cu avocații, să facem demersuri pentru a rezolva situația”, a declarat dezvoltatorul imobiliar.

Cu toate că dezvoltatorul cunoștea situația problematică a canalizării, acesta nu a luat-o în calcul în momentul construirii celor două blocuri. Mai mult, la o primă căutare pe internet a complexului, se poate găsi anunțul de cumpărare a unui apartament din bloc, unde se precizează că: „complexul este unul dintre cele mai moderne proiecte rezidențiale, destinat tuturor persoanelor ce sunt în căutarea unei locuințe noi”.

