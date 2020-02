Coronavirus. Anunț de ultimă oră din partea Uniunii Europene. Cum se va circula în spațiul Schengen

Cinci oameni au murit deja în nordul Italiei din cauza bolii şi peste 200 de cazuri au fost confirmate începând de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectată ţară din afara Asiei.

„Avem o colaborare excelentă cu Italia în mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti si fac fata epidemiei. Punem accent in continuare pe izolarea cazurilor. (...) În ceea ce priveşte diferite scenarii, cum ar fi o suspendare coordonată a Schengen-ului, nu vom ajunge aici pentru moment, dar lucrăm la diverse planuri de urgenţă”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor Janez Lenarcic, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, potrivit Agerpres.

„Restricţiile de călătorie în zona Schengen ar trebui să fie proporţionale şi coordonate între statele UE”, a declarat comisarul european pentru sănătate Stella Kyriakides. De asemenea, ar trebui să se bazeze pe dovezi ştiinţifice, a adăugat ea.

Duminică noapte, Austria a suspendat circulaţia trenurilor în Alpi, spre Italia, pentru aproximativ patru ore înainte de a le reporni după ce doi călători au fost testaţi negativ pentru coronavirus.

„Deocamdată, OMS nu a sfătuit să se impună restricţii fie pentru călători, fie pentru comerţ”, a mai declarat Kyriakides jurnaliştilor luni, adăugând că o misiune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii se va deplasa marţi în Italia pentru a evalua situaţia.

