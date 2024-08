Cum se simte copila de 7 ani

După un complex și lung proces chirurgical de 9 ore, care a început cu intenția de a-i salva piciorul, medicii au fost nevoiți să recurgă la amputarea acestuia pentru a-i salva viața. Fetița a fost internată în spital după ce accidentul a avut loc pe 28 iulie, în urma impactului cu vehiculul condus de tânărul de 17 ani.

Pe 1 august, în ziua în care fratele ei a fost înmormântat, fetița s-a trezit din comă și a aflat că i-a fost amputat un picior. Din păcate, părinții ei și echipa medicală au decis să nu-i dezvăluie deocamdată vestea tragică a morții fratelui său, având în vedere starea emoțională extrem de fragilă a micuței.

„S-a trezit, mama și psihologul spitalului i-au spus că piciorul i-a fost amputat. Fetita se află, încă, sub imperiul șocului, dar și al calmantelor. Are lacune de memorie, nu își amintește cu exactitate tot ceea ce s-a întâmplat. Părinții și medicii s-au consultat și au decis să mai aștepte, să nu-i spună că fratele ei a murit. Mama ei a venit la spital imediat după ce înmormântarea băiatului, iar de atunci nu a mai plecat nicio clipă. Este distrusă, a avut nevoie de intervenția medicilor în repetate rânduri”, informează Bugetul.ro.

Situația șoferului minor

În urma accidentului, șoferul de 17 ani a fost reținut și se află în arest preventiv, iar colegul său de 19 ani este sub control judiciar. Tatăl tânărului șofer a declarat, cu profund regret, despre incidentul tragic.

„Îmi pare mie rău, îmi pare mie rău pentru treaba asta, să știți. Este un copil... Ne pare rău, nu am vrut să se întâmple treaba asta. Dumneavoastră aveți copii? Dacă copilul dumneavoastră face ceva ce nu doriți vă pare bine, ca să îmi pară și mie bine? Îmi pare rău pentru telespectatori, sa știți că suntem oameni din cartier, nu am vrut să se întâmple treaba aceasta. Nu știu dacă vouă vă pare bine sau dacă aveți copii”, conform surselor Realitatea PLUS.

Accidentul a lăsat în urmă durere și distrugere. Părinții fetiței rămân alături de ea în aceste momente dificile, încercând să găsească puterea de a merge mai departe.