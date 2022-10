Este controversă uriașă în lumea sportului, după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv la testul de antidoping. Fostul fotbalist Ionuț Lupescu lansează o ipoteză șoc și dă de înțeles că totul s-ar fi putut întâmpla din cauza neatenției echipei din jurul tenismanei. Antrenorul sportivei, care inițial nu a reacționat, declară acum că o susține sută la sută pe Halep în această luptă. Medicii spun că substanța depistată nu putea ajunge accidental în corpul Simonei, dar putea fi administrată, fără ca ea să știe.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. Substanța în cauză este roxadustat, un medicament anti-anemie.

”Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost anunțată că am fost testată pozitiv cu o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de redusă, ceea ce reprezintă cel mai mare șoc din viața mea. (...) Voi lupta până la capăt să demonstrez că nu am luat niciodată cu bună știință o substanță interzisă”, a transmis Simona Halep în mesajul postat pe rețelele de socializare.

IPOTEZĂ-ȘOC a lui Ionuț Lupescu în cazul Simonoei Halep

„Eu consider că Simona, daca a luat, a luat într-un mod nevoit. E logic să ai încredere în toți, în antrenori, în doctori și așa mai departe. Ca sportiv, tu nu ai griji să stai să vezi toate medicamentele pe care ți le dau sau să le analizezi. Este o chestie de încredere pe care tu, sportivul, trebuie să o ai în echipa care te conduce. Nu știu dacă ține de antrenori, nu știu cine sunt doctorii, dar cu sig ceva s-a întâmplat în sensul că nu ea a făcut acest lucru. Te pune pe gânduri să vezi dacă echipa de care e înconjurată nu a omis și a pus din greșeală o tabletă care este pe lista dopping”, a declarat fostul fotbalist Ionuț Lupescu, la Realitatea PLUS

Sportiva a declarat că se simte trădată și că va lupta pentru a dovedi că nu a luat conştient substanţa interzisă. O reacție a avut și fostul ei soț, Toni Iuruc.

FOSTUL SOȚ AL SIMONEI HALEP, ȘOCAT DE VESTE

„Vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea! Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva, nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis”, a declarat Toni Iuruc, potrivit fanatik.ro, relatează Realitatea PLUS.

Federaţia Internaţională de Integritate în Tenis a notificat-o pe Halep încă din data de 7 octombrie. Jucătoarea a cerut atunci să fie analizată și o a doua probă care însă a confirmat rezultatul primei verificări. Sportiva este suspendată provizoriu, astfel că nu poate concura sau participa la niciun eveniment de tenis.

„Nu pot spune ca Simona a luat in scop de dopaj pt ca nu avem ac informație”, a subliniat și directorul Agenției Naționale Anti-Doping, Gabriela Andreiașu, la Realitatea PLUS.

„Aceasta substanță nu se poate administra in mod accidental ci in mod voit, susține și Pompiliu Popescu, fost medic al naționalei de fotbal.

Medicamentul este utilizat pentru a trata anemia la pacienții cu complicații renale. În sport însă, acest lucru este sinonim cu creșterea rezistenței. Simona Halep riscă acum o suspendare de până la patru ani, conform Codului Mondial Antidoping. Sportivii pot obține o reducere a pedepsei, probabil până la trei ani, dacă recunosc și își acceptă sancțiunea.