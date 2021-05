"Noi vom analiza (...) contextul în care s-a făcut declarația, conținutul, scopul - dacă a fost sau nu o intenție de a aduce o atingere demnității anumitor categorii de persoane - și, desigur, calitatea celui care a făcut declarația, pentru că vorbim despre un formator de opinie, care influențează comportamente din societate. Nu punem în discutie în niciun caz interpretări ale Vechiului Testament, Noului Testament sau canoanelor", a declarat șeful CNCD, Asztalos Csaba, la un post de radio.

Asztalos a precizat că instituția va solicita un punct de vedere inclusiv Bisericii Ortodoxe, nu doar IPS Teodosie.

Sâmbătă, asociaţia VeDem Just l-a reclamat pe IPS Teodosie la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, ca urmare a declaraţiilor făcute de acesta la adresa femeiii, într-o emisiune a postului de radio al Arhiepiscopiei. Acesta a afirmat că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia "nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. "Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”.

Și IPS Teodosie a reacționat după ce a fost reclamat, afirmând că intrepretarea s-ar baza pe o scoatere din context a spuselor sale și pe incapacitatea de a discerne în opinie personală și text religios.