Comunicarea stă la baza oricărei relații umane, indiferent de natura acesteia, iar comunicarea politică stă la baza oricărei campanii electorale, indiferent de natura ei. Cum lupta pentru București în alegerile locale din 9 iunie este una acerbă, primarul Nicușor Dan, ce păstrează în continuare imaginea unui candidat umil ce stă în chirie și are în declarația de avere o mașină care nu funcționează, dar care are valoare sentimentală, a apelat din nou la cei mai buni specialiști în comunicare pe care România îi are de oferit. Bine, atât de buni încât nici măcar nu mai locuiesc sau activează în țara noastră decât în cadrul unor proiecte cu adevărat de anvergură, cum ar fi Ema Prisca. Mai mult, edilul se dezice, în direct la TV, de cel care i-a ținut spatele încă de la începutul ascensiunii sale politice, controversatul om de afaceri Matei Păun și minte vizibil atunci când răspunde întrebărilor jurnaliștilor.