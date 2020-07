Conflict diplomatic major între SUA și China: Autoritățile chineze cer Statelor Unite să închidă consulatul din Chengdu

”Decizia SUA a încălcat în mod serios legile internaționale, regulile de bază ale relațiilor internaționale și termenii Convenției Consulare China-SUA. A afectat grav relațiile China-SUA”, se arată într-un mesaj transmis de Ministerul de Externe de la Beijing printr-un comunicat de presă.



Potrivit comunicatului, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a informat Ambasada SUA din China despre decizia sa de retragere a acordului pentru înființarea și activitatea Consulatului General al SUA din Chengdu”.



Alte consulate americane din China sunt deschise în Guangzhou, Shanghai şi Shenyang.



China are alte patru consulate în SUA, la San Francisco, Los Angeles, Chicago şi New York, precum şi o ambasadă la Washington.



Relaţia SUA-China s-a deteriorat rapid în acest an ca urmare a mai multor probleme, începând cu pandemia de coronavirus şi echipamentele de telecomunicaţii Huawei și până la revendicările teritoriale ale Chinei în Marea Chinei de Sud şi creşterea controlului autorităţilor de la Beijing asupra Hong Kongului.