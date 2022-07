Despre războiul din Ucraina

Au fost săptămâni foarte bune, dacă ne gândim doar la ultimele mari care au avut loc, Summitul NATO de la Madrid și Reuniunea Consiliului European

Aceste întâlniri au făcut România mai sigură, mai vizibilă și au dovedit că România este un actor foarte implicat în politica europeană și de securitate.

Românii sunt mai bine apărați, România e mai bine protejată. Dacă ne uităm și la vecinătate, faptul că Ucraina și Moldova au primit statutul de candidat, ne dăm seama că evoluția a fost deosebit de pozitivă pentru România.

Aceste rezultate nu au căzut din cer. Sunt rezultatele unei echipe mari. Foarte multă lume a lucrat foarte mult timp. Aceste rezultate au fost muncite.

DESPRE AMENINȚĂRILE CRIZEI

Nu cred și nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate. Am avut criza economică din 2009-2011, când s-a încercat combaterea crizei prin măsuri de asteritate și rezultatele nu au fost bune. Nu mai accept acest lucru pentru România.

Planul pe care-l avem a funcționat foarte bine. Guvernul alocă bani pentru investiții și a venit cu pachete de sprijin succesive pentru populație. Acestea vor continua.

Situația e complexă, criza energetică nu s-a terminat. Este impotant să ne pregătim pentru aceste vremuri care sunt în continuare complicare. Aceste crize nu au fost generate de noi, ci de alții, de faptul că Rusia a invadat Ucraina. Trebuie să avem răbdare și Guvernul să ia măsurile cele mai înțelepte, să sprijine populația vulnerabilă.

DESPRE PROIECTUL DE LEGI PRIVIND SECURITATEA NAȚIONALĂ. Cine și când le-a ELABORAT?

Cred că știți că nu președintele elaborează legi. Eu pot să vă spun că nu le-am elaborat. Cine a lucrat pe ele o să spună, la momentul potrivit. Cert este că ele trebuiau schimbate, unele prevederi erau anacronice. Legea de funcționare a SIE nici măcar nu este compatibilă cu Constituția, la anumite capitole. Cum vor arăta legile în final, vom vedea. Nu putem să funcționă în secolul 21 cu legi făcute în 91-92. (...) Acest draft e la guvern, după cum bine știm cu toții. La mine ajung legile în CSAT și în procedură legislativă.

E nevoie până în 2024 sau imediat după de o revizuire a Constituției? Dreptul la avort să fie trecut în Constituție?

Poate fi revizuită Constituția până în 2024?

Trebuie sa fim realisti. Cred că e nevoie de modernizarea Constituției. Trebuie să fim realiști. E un proces politic amplu, care în final ajunge la referendum. Acest proceduri sunt foarte complicate, greu de pus în practică. Da, cred că e nevoie de revizuirea și modernizarea Constituției și nu cred că e posibil politic până în 2024.

Dreptul la avort

E o chestiune care este posibil să se aducă în discuție. Dacă această temă a devenit o complicație politică în SUA, nu înseamnă că trebuie și noi să facem o complicație. Situația este rezonabil rezolvată în legislația românească.

Vize și Schengen – ce trebuie să facem?

Chestiunea Schengen. Am avut o activitate foarte intensă. Încercăm să revigorăm discuția pe plan european și există câteva semne pozitive. nu vreau să promit ceva ce poate nu se poate realiza în viitorul apropiat.

Vizele pentru SUA – regulile sunt destul de clare și destul de stricte și moment România nu le îndeplinește, în speță rata de refuz la vize e mult mai mare decât nivelul de la care poate să înceapă discuția politică. MAE lucrează pe această speță.

Nu cred că putem să ne așteptăm ca într-un viitor foarte apropiat să avem o soluție pe această temă.

Se discută despre creșterea impozitelor pentru case și terenuri, creșterea TVA, raționalizată livrarea de gaze pentru companii, o serie de modificări. Cum priviți aceste discuții?

Am discutat aceste proiecte cu premierul și miniștrii. Aceste chestiuni vor fi puse în discuție publică și nu se vor hotărî peste noapte. e o etapa de discutii cu mediul de afaceri, sindicatele.

Nu are rost să speculăm chestiuni care poate nu vor fi niciodată puse în practică, cum ar fi raționalizarea gazelor. Dacă au fost discuții, au fost la nivel tehnic, pentru a evita o catastrofa.

Este un lucru cunoscut că există o serie de impozite și taxe care în ultimii ani au fost introduse în alte circumstanțe, se impune o modernizare a întregului cadru. La asta se lucrează. Vor fi prezentate de Guvern. I-am rugat să analizeze foarte bine, să nu apară o povară suplimentară pentru oameni sau o inhibiție pentru oamenii de afaceri. Să fie lucruri care duc la o mai bună colectare a banilor, care înseamnă că se reduce evaziunea fiscală.

Pot fi suportate de oameni?

Nu se discuta despre niciun impozit si nicio taxa pt oameni ide rand, cui un de au fost deja reglementari care nu au fosy suficient gandie, pentru portite din Codul Fiscal

Despre creșterea numărului de cazuri de COVID-19. Măsuri?

Este supărător că iarăși crește un val de infectări. Se pare că in această etapă, pentru aceste forme de virus vaccinul nu are efectul pe care l-am sperat. Cel putin statisticile spun ca nu se produc forme mai grave . Am discutat cu ministru lSănătății, care gestioneaza di mi -a spus că nu se gandeste la măsuri restrictive, ci la recomandări. Sper să aibă dreptate. Dar o grijă față de propria persoană si de ce iapropiați e de bun augur în aceste vremuri.