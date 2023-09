București, 21 septembrie 2023 - Genesis Property devine prima companie imobiliară din România care obține aprobarea țintei sale de reducere a emisiilor de CO 2 pe termen scurt, până în 2030, din partea Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi este un parteneriat între câteva dintre cele mai prestigioase organizații de mediu din lume, Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF).

“Într-un moment în care cel mai recent raport al IPCC, organism specializat al ONU de evaluare a științei schimbărilor climatice, avertizează în privința unui cod roșu pentru umanitate, nu mai este opțională acordarea de prioritate pentru acțiunile climatice. Prin obținerea aprobării din partea SBTi, compania noastră demonstrează că ținta Genesis Property de reducere a emisiilor de carbon este în concordanță cu acțiunile necesare îndeplinirii obiectivelor convenite prin Acordul de la Paris, astfel încât încălzirea globală să fie limitată la 1,5°C față de nivelurile pre-industriale, până în 2050”, declară Ioan Bejan, Sustainability Manager, Genesis Property.

Genesis Property se numără printre cele puțin peste 3300 companii de top din întreaga lume și doar a cincea companie România cu o astfel de aprobare din partea acestei organizații globale. Mai mult, Genesis Property devine, prin intermediul SBTi, prima companie imobiliară din România care se alătură în mod oficial și devine membru al campaniei “Race to Zero”, o inițiativă a ONU lansată cu scopul de a realiza o economie fără emisii de carbon și de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius (așa cum se subliniază în Acordul de la Paris).

Genesis Property și-a luat angajamentul de a-și reduce, într-o primă etapă, emisiile din Domeniile (Scopes) 1 și 2 cu cel puțin 46% până în 2030, față de anul de bază 2019. Suplimentar, compania s-a angajat să măsoare și să reducă emisiile aferente Domeniului 3,

astfel încât, în cursul anului 2024, aceasta să poată obține din partea SBTi și validarea țintei Net-Zero de reducere a emisiilor de CO 2 pe termen lung.

În primul Raport privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră al Genesis Property, compania raportează deja o reducere de aproape 40% a emisiilor de carbon din Domeniile 1 și 2, față de nivelul din 2019.

„Atingerea, până în 2030, a țintei de reducere a emisiilor de carbon va reprezenta, bineînțeles, o provocare pe care suntem încrezători că o vom transforma în realitate, prin pașii, investițiile și acțiunile incluse în Planul de Tranziție Climatică al Genesis Property. În context, proiectul YUNITY Park reprezintă cea mai elocventă dovadă a acțiunilor noastre în acest sens”, adaugă Bejan.

Primirea validării din partea SBTi a țintei Genesis Property de reducere a emisiilor de CO2 vine și în contextul în care ONU anunță că doar 15% dintre țintele Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă, asumate de statele lumii semnatare ale Agendei 2030, se află pe drumul cel bun către realizare, în timp ce pentru circa 48% dintre acestea progresul este slab și insuficient, iar pentru 37% progresul a stagnat ori chiar s-a inversat.

De aceea, cu prilejul celei de-a 78-a Adunări Generale a ONU care are loc la New York în această săptămână, UN Global Compact a lansat inițiativa “Forward Faster” prin care transmite un apel liderilor din mediul privat să ia măsuri mai ambițioase, credibile și măsurabile, pentru a accelera progresul în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare sustenabilă. În acest moment, Genesis Property este prima companie din România care s-a alăturat acestui demers, alături de alte aproape 140 companii din întreaga lume.

Recent, Genesis Property a anunțat, de asemenea, și obținerea Certificatului de Înregistrare în prestigiosul sistem comunitar de management de mediu EMAS, ce permite companiei să își înțeleagă mai bine impactul direct asupra mediului și să formuleze obiective și ținte de mediu mai precis.

Despre SBTi

SBTi este o organizație globală care încurajează companiile să-si stabilească ținte ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu cele mai recente măsurători și criterii ale științei climatice. SBTi se adresează companiilor din întreaga lume, pentru a accelera eforturile de a-și reduce la jumătate emisiile înainte de 2030 și de a atinge obiectivul de emisii Net-Zero înainte de 2050. Inițiativa definește și promovează cele mai bune practici în stabilirea țintelor pe criterii științifice, atât prin furnizarea de resurse și îndrumări pentru înlăturarea barierelor care stau în calea adoptării acestora, cât și prin evaluarea independentă și aprobarea țintelor formulate de companii.

SBTi este partener oficial al “Race to Zero”, o campanie globală susținută de ONU care reunește actori nestatali (companii, orașe, regiuni, investitori) care s-au angajat să ia măsuri imediate și riguroase de a reduce la jumătate emisiile globale până în 2030 și de a contribui în timp la realizarea unei lumi cu zero emisii de carbon, mai sănătoasă și mai echitabilă. Peste 8300 companii și aproape 600 instituții financiare din întreaga lume s-au alăturat până în prezent celei mai mari alianțe globale care s-a angajat să obțină emisii nete zero de carbon până cel mai târziu în 2050.







Despre Genesis Property

Genesis Property este unul dintre cei mai importanți proprietari, dezvoltatori și operatori de clădiri de birouri clasa A din România, cu o experiență de aproape 20 de ani în industria imobiliară și primul grup imobiliar din țară care a devenit semnatar și susține promovarea celor 10 Principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact) privind drepturile omului, munca, lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului. Compania deține și administrează YUNITY Park și West Gate Business District cu peste 150.000 de metri pătrați de spații de birouri ocupate de companii importante precum HP, Accenture, Societe Generale, Citibank, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens și Alpha Bank, unde lucrează peste 20.000 de angajați.

În 2020, Genesis Property a inițiat IMMUNE Building Standard™, un standard global inovator, care certifică reziliența clădirilor la amenințări pentru sănătate cum este pandemia de Covid-19. Prin IMMUNE™, compania își propune să contribuie sustenabil la crearea clădirilor sănătoase ale viitorului.

Genesis Property și-a luat angajamentul de a-și adapta strategia de investiții și operațională astfel încât să contribuie din plin la susținerea obiectivelor majore ale Comisiei Europene, asumate prin Acordul Ecologic European, de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

Genesis Property este, de asemenea, dezvoltatorul primului campus studențesc privat din România, West Gate Studios, și al unității de cazare de 4 stele Studio One Accommodation Suites.

GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty

Terminologie

Obiectivele (Țintele) validate științific sunt obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt fundamentate pe știința climatică si care sunt validate de către “Inițiativa privind Obiectivele Stabilite pe Criterii Științifice” ( Ambitious corporate climate action - Science Based Targets ). Țintele sunt considerate ca fiind “fundamentate științific”, dacă acestea sunt în conformitate cu cele mai recente descoperiri ale științei climatice, care sunt luate în considerare pentru realizarea obiectivelor din Acordul de la Paris – limitarea încălzirii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile pre-industriale și continuarea eforturilor de a limita încălzirea la 1,5°C față de aceste niveluri. “Inițiativa privind Obiectivele Stabilite pe Criterii Științifice” (Science Based Target Initiative) este o colaborare între CDP (Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) și World Wide Fund for Nature (WWF) și unul dintre angajamentele Coaliției “We Mean Business”.

Categoriile de obiective (ținte):

Obiective (Ținte) pe termen scurt bazate pe criterii științifice (Near-term science-based targets) – sunt obiective absolute de reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de Sera din domeniul de aplicare (Scopes) 1 și 2, care ar trebui atinse până în 2030, fata de nivelul înregistrat într-un an de bază pre-stabilit.

Obiective (Ținte) Net-Zero (Net-Zero targets) care includ:

- Obiective (Ținte) pe termen lung bazate pe criterii științifice – sunt obiective absolute de reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de Seră din domeniile de aplicare (Scopes) 1, 2 și 3, care ar trebui atinse până cel târziu în 2050, față de nivelul înregistrat într-un an de bază pre-stabilit.

- Un angajament de neutralizare a oricăror emisii care nu pot fi îndepărtate atunci când este atins obiectivul pe termen lung bazat pe criterii științifice.

Precizare: IMM-urile sunt obligate să-și stabilească obiective (ținte) care sa corespunda obiectivului pe termen scurt de limitare a încălzirii cu 1,5°C; acest lucru înseamnă ca, pentru a stabili obiective Net-Zero, este obligatorie și stabilirea de către acestea a țintei pe termen scurt aliniata obiectivului global de limitare a încălzirii cu 1,5°C.

Emisiile de gaze cu efect de seră sunt împărțite în 3 domenii de aplicare, în conformitate cu Metodologia GHG Protocol:

Domeniul de aplicare (Scope) 1 – sunt incluse toate emisiile directe de gaze cu efect de seră ale unei organizatii care rezulta din arderea la fata locului a combustibililor și care include emisiile generate de cazanele pe gaz, cele generate de combustibilii utilizați de flota de automobile ale companiei, precum și emisiile datorate scurgerilor de agenți frigorifici ale echipamentelor de aer conditionat.

Domeniul de aplicare (Scope) 2 – sunt incluse emisiile indirecte generate de consumurile de electricitate, de combustibili pentru încălzire sau agenți pentru răcire achiziţionate de către companie de la o terta parte.

Domeniul de aplicare (Scope) 3 – sunt incluse toate celelalte emisii indirecte de gaze cu efect de sera (atât cele din “amonte”, cât și cele din “aval”) generate de către toți partenerii companiei din lanțul ei de aprovizionare. Pentru Genesis Property, aici sunt incluse emisiile datorate consumurilor de energie ale clienților săi, cele generate prin colectarea – eliminarea deseurilor, precum si emisiile aferente diverselor achiziții de bunuri și servicii.