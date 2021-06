Patru din aceste produse terapeutice sunt anticorpi monoclonali care sunt evaluate în prezent de Agenția Europeană pentru Medicamente. Al cincilea produs este un imunosupresor, care are o autorizație de introducere pe piață ce ar putea fi extinsă pentru a include tratamentul pacienților cu COVID-19, potrivit comunicatului Comisiei Europene.

„Astăzi facem primul pas către un portofoliu larg de produse terapeutice pentru tratarea COVID-19. În timp ce vaccinarea progresează cu o viteză din ce în ce mai mare, virusul nu va dispărea, iar pacienții vor avea nevoie de tratamente sigure și eficiente pentru a reduce povara COVID-19. Obiectivul nostru este clar, ne propunem să identificăm mai mulți candidați de frunte în curs de dezvoltare și să autorizăm cel puțin trei noi produse terapeutice până la sfârșitul anului. Aceasta este Uniunea Europeană a Sănătății în acțiune”, a declarat comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides.

Cele cinci produse se află într-un stadiu avansat de dezvoltare și au un potențial ridicat de a se număra printre cele trei noi produse terapeutice COVID-19 care vor primi autorizație până în octombrie 2021, obiectivul stabilit în cadrul strategiei, cu condiția ca datele finale să demonstreze siguranța, calitatea și eficacitatea acestora.

CARE sunt produsele care vor face parte din tratamentul împotriva COVID-19 din toamna acestui an:

- baricitinib imunosupresor (un medicament care reduce activitatea sistemului imunitar) de la Eli Lilly; în acest caz, o cerere de prelungire a autorizației de introducere pe piață pentru indicația COVID-19 este în curs de evaluare;

- combinația de bamlanivimab și etesevimab de la Eli Lilly, ce este în curs de examinare continuă;

- combinația dintre casirivimab și imdevimab de la Regeneron Pharmaceuticals, Inc. și F. Hoffman-La Roche, Ltd., ce este în curs de examinare continuă;

- regdanivimab de la Celltrion, ce este tot în curs de examinare continuă;

- sotrovimab de la GlaxoSmithKline și Vir Biotechnology, Inc., în curs de examinare continuă.

Comisia a încheiat recent o achiziție comună de anticorpi monoclonali (casirivimab și imdevimab) și ar putea lansa mai multe până la sfârșitul anului.

Strategia UE pentru COVID-19 a fost lansată în urmă cu două luni, când Comisia Europeană a anunțat că va investi masiv în cercetare pentru a întocmi un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potențiale împotriva COVID-19.

Astfel, până în octombrie 2021, Comisia Europeană va elabora un portofoliu de cel puțin 10 potențiale produse terapeutice COVID-19, bazându-se pe activitatea grupului de experți nou înființat privind variantele COVID-19.

Portofoliul prezentat marți va contribui la obiectivul de a avea cel puțin trei noi produse terapeutice autorizate până în octombrie și, eventual, încă două până la sfârșitul anului.