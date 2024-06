„Au fost falsuri grosolane, nenumărate nereguli pe fondul oboselii. Oamenii au fost nedormiți de aproape 30 de ore, iar mai apoi au stat ore în șir la secții, ore multe la numărat și foarte mult să li se preia sacii. Unii oameni au așteptat 8 ore să li se preia sacii.

Sistemul informatic nu funcționează bine, iar acum se fac presiuni ca să se încheie numărătoarea, chiar dacă sunt nenumărate nereguli. Ce se întâmplă acum e o pata neagră pe obrazul României. Sunt viciate organizarea alegerilor. Am găsit buletine ștampilate. Nu am nicio problemă să recunosc orice rezultat, dar daca alegerile sunt fraudate, atunci de ce ne ducem la votare. Unele procese sunt fale grosolane, e nevoie de renumărarea voturilor. Am identificat reprezentanți PSD în secții de votare.

Au filmat și am văzut cum candidații PSD umblau la sacii cu voturi. Aceasta oboseală a viciat alegerile. Reprezentanții USR au fost singur în comisia de votare, cu 5 oameni de la putere. El singur trebuia să se asigure că totul e ok, după ce a stat 30 de ore în secția de votare. Sunt ferm convinsă că vor fi renumărate voturile, e necesar și de revăzut profund modul în care au fost numărate voturile. În momentul în care nu se închid cheile și se pun cifrele din pix, asta s-a întâmplat în majoritatea proceselor verbale, exact cum doresc unii candidați”, a declarat Clotilde Armand.