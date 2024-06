Cum s-a întâmplat tragedia

Incidentul s-a petrecut sub ochii soției și ai copilului lor, de doar trei ani. Văduva a relatat pentru un site de știri cum șoferii conduceau agresiv pe drumurile înguste, până când vehiculul în care se aflau a căzut într-o râpă. După accident, șoferul i-a abandonat pe români în prăpastie. Femeia a apelat la ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, care a confirmat că a facilitat repatrierea. Totuși, despre ancheta demarată de autoritățile turce, văduva spune că nu are nicio informație.

Familia Butnărescu se afla în Turcia pentru o vacanță de vară, așteptată cu nerăbdare. Cei doi soți și fetița lor de trei ani s-au cazat la un hotel din Alanya, unde au primit un pliant pentru o excursie montană cu mașina de teren. Excursia părea o ocazie perfectă pentru aventură. Alături de alte două mașini pline cu turiști, au pornit la drum fără să bănuiască tragedia care îi aștepta.

Momentele teribile înainte de accident

„Se mergea cu viteză, muzică tare, cu neglijență. Șoferii aruncau cu apă, cântau, dansau și ne încurajau să stăm în picioare. La un moment dat, șoferul a vrut să evite o altă mașină și am căzut în prăpastie. Ne-am rotit de foarte multe ori,” a povestit Alina Butnărescu, soția bărbatului decedat.

În urma accidentului, fetița de trei ani a scăpat miraculos, având doar o zgârietură pe față. „Am luat-o în brațe, m-am uitat la ea, am întrebat-o dacă e bine. Mi-a spus că este. Am început să-l strig pe soțul meu: ‘Rareș, Rareș’. Nu l-am auzit, m-am uitat în mașină și nu îl găseam. Apoi l-am văzut sub mașină, prins, cu capul vizibil,” a continuat femeia.

Publicațiile din Turcia au raportat numeroase incidente similare în care turiștii și-au pierdut viața în astfel de excursii. Jurnaliștii turci au scris că șoferul care a provocat accidentul a fost găsit de jandarmi câteva ore mai târziu, după ce fugise de la locul tragediei. „Ghidul a fugit. Șoferii au fugit. Când ne-am uitat unii la alții, nu era niciun turc, doar noi turiștii. Toți au fugit,” a relatat Alina Butnărescu.

Acum, văduva se străduiește să își aducă soțul acasă pentru înmormântare. În ciuda eforturilor sale și a sprijinului Ministerului Afacerilor Externe, necunoscutele legate de ancheta autorităților turce persistă.