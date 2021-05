„Știu că e moda cu donația zilei de naștere pe facebook. Sunt foarte multe cauze care merită susținute. Dar am să aleg să susțin una care e mult mai puțin cunoscută, dar în același timp extrem de importantă pentru societatea noastră.

Nu mulți au auzit de Institutul Mises. Este un institut dedicat educației economice de 20 de ani, cu o activitate susținută de seminarii, traduceri și editarea unora dintre cele mai importante lucrări de economie și filosofie politică. Ludwig von Mises este unul dintre cei mai importanți gânditori liberali ai secolului trecut. Una din lecțiile sale cele mai importante este în „Critica intervenționismului”: odată adoptată o lege care împovărează economia, ea naște în jurul ei un grup care își câștigă existentă de pe urma ei și devine extraordinar de greu să o întorci. (...)

Azi culegem fructele stricate ale politicilor socialiste din ultimii 30 de ani. Singura șansă pentru un viitor mai bun este să înțelegem de ce sunt greșite sistemele anterioare în care am trăit și am sărăcit și să susținem politici publice sănătoase și oneste pe viitor. De aceea, îmi donez ziua de naștere Institutului Mises, pentru educația economică și pentru principiile și ideile care ne ajută să înțelegem politicile de care are nevoie România pentru a prospera. (...)

Se zice că să dai unui om un pește îl va hrăni pentru o zi, dar să-l înveți să pescuiască îl va hrăni o viață. Aș merge chiar mai departe și aș zice, că să-i dai sistemul de reguli potrivit pentru dezvoltare îl va învăța și să pescuiască și să treacă de la pescuit la altceva în momentul în care în societate vor fi prea mulți pescari”, a scris Claudiu Năsui, miercuri pe Facebook.

Reprezentanții Institutului Mises i-au mulțumit ministrului Economiei.

„Îi mulțumim lui Claudiu Năsui pentru că ales și anul acesta să ne doneze ziua sa de naștere, pentru că înțelege cât de importante sunt ideile sănătoase și faptul că au consecințe politice și sociale semnificative și de durată.

Cu donațiile primite vom putea să ne sporim efortul pentru răspândirea înțelegerii libertății.

La mulți ani lui Claudiu Năsui și tuturor iubitorilor de libertate!”, au transmis cei de la Institutul Mises, pe pagina de Facebook

Ministrul Economiei a vorbit despre tot ce s-a lovit când „m-am luptat să debirocratizez sediul social al firmelor și să liberalizez firmele cu asociat unic. Legea de debirocratizare a fost atacată la CCR pentru că am eliminat o birocrație, dar nu am introdus ceva în locul ei. Anul acesta am văzut cum funcționari au strecurat un amendament într-o lege din parlament ca să reintroducă declarația de beneficiar real. Cu motivarea că „există un risc de infringement” deși alte țări europene scutesc antreprenorii de aceste declarații inutile fix pe modelul pe care l-am adoptat și noi”.

