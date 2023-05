Blocul, situat în apropierea Gării Centrale, era dezafectat. În imaginile publicate pe Twitter se poate vedea cum flăcări aproape cât blocul de înalte s-au ridicat din clădire, precum şi un fum dens, relatează AFP.

La un moment dat, o bucată de zid de la ultimul etaj al clădirii s-a desprins și a căzut pe trotur, în apropierea unei camionete, potrivit unei înregistrări video postate pe internet.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox

„Clădirea este pe cale să se surpe, iar focul începe să se extindă la mai multe clădiri vecine, inclusiv (imobile) locuite”, au avertizat pompierii din statului New Soth Wales, care se luptau cu flăcările de mai bine de două ore.

„Peste 100 de pompieri şi 20 de vehicule, provenind din mai multe cazărmi, continuă efortul de a stinge incendiul”, au mai spus aceștia.

A building has partially collapsed onto nearby properties after a fire broke out in the Surry Hills building at about 4pm today. Seventy-five firefighters are tackling the blaze on Randall Street - located not far from Central railway station. https://t.co/2oHWum3Jdl #7NEWS pic.twitter.com/L7pbCkkjUA