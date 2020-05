"Legile puterii". Cîțu: Liderii majorității politice s-au comportat criminal, au jucat poker cu sănătatea românilor

Atac fara precedent la adresa majoritatii parlamentare venit din partea ministrului Finatelor, Florin Citu, in aceasta seara, in emisiunea "Legile Puterii", de la Realitatea Plus. "Deciziile luate azi in Romania vin cu sustinerea acestei majoritati toxice din Parlamentul Romaniei. Cele 3 partide care ii indemnau pe romani sa iasa in strada si liderii lor Ciolacu, Ponta si Tariceanu au facut un act criminal", a afirmat Citu.

