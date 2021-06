"Am trecut printr-o criză economică globală anul trecut, cea mai mare criză din ultima sută de ani şi am ieşit cu fruntea sus. (...) România a avut cea mai mare creştere economică două trimestre la rând din Uniunea Europeană. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Vă daţi seama că acum suntem mai pregătiţi pentru orice alt şoc. (...) Nu îmi este teamă de niciun şoc negativ, oricare ar fi el", a declarat Florin Cîţu vineri.

În acest context, a afirmat premierul, PNRR și finanțarea marilor proiecte de investiţii sunt fundamentale pentru a consolida creșterea economică.



"Vreau să-i asigur pe români că vom avea surse de finanţare şi că ceea ce am promis că facem până în 2024 - şi eu am spus că ne pregătim pentru o guvernare de cel puţin opt ani de zile, până în 2028 - vom face. Vom trece Carpaţii cu autostradă, Sibiu-Piteşti se va face, vom face spitale prin PNRR, dar sunt şi alte spitale. Până în 2024 vom avea câteva spitale", a spus Cîţu, citat de Agerpres.