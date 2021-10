"Am avut o discuţie azi-dimineaţă, în care i-am spus cum au decurs discuţiile până atunci şi faptul că astăzi aşteptam o altă întâlnire după ce PNL urma, în Biroul Executiv, să ia o decizie vizavi de propunerile pe care le-am făcut. Dânsul m-a ascultat şi mi-a spus să îl ţin la curent. O să mai discut cu dânsul acum, după ce lucrurile ne sunt clare, cel puţin nouă şi cred că sunt clare şi în spaţiul public acum, pentru că PNL a arătat clar că nu e interesat de a găsi o soluţie, nici nu a oferit o altă soluţie, dar nici nu e interesat să lucreze pentru a găsi o soluţie împreună", a afirmat Cioloş, la un post TV, întrebat dacă a avut o altă discuţie cu şeful statului în afară de cea de după consultările de la Cotroceni în care l-a informat că îl va desemna drept candidat pentru postul de premier, relatează Agerpres.



Pe de altă parte, el a menţionat că la consultările de la Cotroceni preşedintele Iohannis i-a spus că va lua foarte în serios propunerea sa de a forma un guvern: "La sfârşitul discuţiei mi-a spus că va lua foarte în serios propunerea, pentru că a vrut să intrăm un pic în detalii legat de programul pe care îl avem în vedere, ce avem de gând să facem, i-am spus cum vedem şi situaţia preţurilor la energie, cam la ce măsuri ne gândim (...), am discutat de PNRR, cam ce avem de făcut acolo şi, după ce am terminat discuţiile, ne-a spus doar că se va gândi foarte serios la această propunere".