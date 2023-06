Miron Mitrea a comentat, duminica seara, in cadrul emisiunii "Culisele puterii" scenariul bomba lansat cu doar cateva ore inainte de vicepreședintele PNL Robert Sighiartău, in direct la Realitatea PLUS. "In politica orice este posibil. Si iesirea de la guvernare este posibila", a spus liberalul.