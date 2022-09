Eugen Teodorvici: A exista acel memorandum trecut la confidential. Informatia a zburat, iar tranzactia a fost blocata. Nu stiu de unde s-a blocat. Cei care vor sa afle probabil ca ne vor chema si pe mine, si pe dna Dancila, si pe altii, vor pune informatiile cap la cap si probabil ca vor afla.

Anca Alexandrescu: Dl. Teodorovici,d aca dvs nu o spuneti, o spun eu. Deci, a existat intentia Guvernului de a achizitiona prin Tarom aceasta companie Blue Air care ar fi urmat sa fie luata de o companie din Ungaria. Wizz Air voia sa cumpere Blue Air si a intervenit SRI si nu s-a mai intamplata asa ceva, nu a permis ca o companie romaneasca sa fie luata de una ungureasca.

Documentele confidentiale sunt pe un circuit extrem de restrans. Nu au acces la ele decat cei care au ORNISS la cel mai inalt nivel.

Eugen Teodorovici: In 2020, e clar de ce a primit Blue Air ajutor de stat (împrumut de peste 300,7 milioane de lei - n.r.), statul fiind in concurenta directa cu acea companie. Eu am incercat sa blochez. Au incercat sa ma fenteze. In final au supus la vot si au votat toate partidele din Parlament ajutorul de stat. Ordonanta a fost aprobata de Orban, care avea o relatie cu proprietarul...

Anca Alexandrescu: Nu mai e acelasi proprietar. Din cate stiu eu, nu mai e demult Nelu Iordache. Din ce stiu eu s-a facut o preluare ostila de la el.

Eugen Teodorvici: Ministerul Transporturilor stia de situatia de la Blue Air prin 2 institutii: prin Directia de Aviatie din minister si prin Autoritatea Aeronautica Romana (AACR). Cele trei persoane stiau, ministrul stia (Sorin Grindeanu - n.r.), ministrul de Finante (Adrian Caciu - n.r.) stia. Deci cei doi (ministrii - n.r.) cred ca l-au informat pe Ciuca. E clar ca a existat o negociere care a esuat. Nu inteleg de ce a iesit Tánczos Bara. Putem ajunge la un alt scenariu. Dansul este membru UDMR, Wizz Air e o comapanie ungara...

De ce au blocat conturile (companiei Blue Air - n.r.)? Inseamna ca au discutat sau nu (despre acest subiect - n.r.)? Cate alte companii private din Romania au nevoie de deblocare? Ori nu e o informare corecta a premierului, ori e o inactiune a premierului? Trebuie demisii. Dl de la Transporturi trebuie sa ia o decizie, trebuia sa mearga in aeroport, sa mearga printre oameni...

Catalin Pena, jurnalist Cetateanul.net: Problema e secundara daca statul roman e corect cu Blue Air sau nu. Rolul principal al statului e sa isi protejeze cetatenii. Daca nu si-i protejeaza, nu avem nevoei de el (de stat - n.r.). Aceasta decizie a venit peste noapte.

Administratia Fondurilor de Mediu, Ministerul Transporturilor si ministerul Finatelor - toti astia 3 sunt din PSD. Ei nu stiau? Toata lumea stia. Nu mai puteau sa ii lase o saptamana pe astia (de la Blue Air legat de poprirea pusa pe conturi - n.r.)? (Nu puteai sa - n.r.) anunti poporul? Nu se face asa ceva peste noapte. Statul roman nu are nicio scuza. Dupa parerea mea trebuie sa cada guvernul.

Jurnalistul Dorin Iacob - Trebuia o chestie predictibila in raport cu situatia de fapt si pentru cei care sunt plecati si pentru cei care urmau sa plece. E o chestiune de proasta gospodarire si proasta comunicare, daca nu de rea intentie. E ceva atat de ciudat. Ar trebui facuta o ancheta foarte serioasa ca sa se stabileasca cum s-a ajuns aici.

Catalin Pena: Doamna presedinta a Ungariei s-a vazut astazi cu dl presedinte. Poate i s-a facut un cadou... Wizz Air inteleg ca ia locul Blue Air. Ne putem gandi si in acest scenariu...