Potrivit serviciilor militare de informații ucrainene, lista corespunde soldaţilor din a 64-a brigadă motorizată a armatei ruse, acuzată de Kiev că este implicată în uciderea a peste 340 de civili în oraşul Bucea, relatează The Kyiv Independent, pe Twitter.

⚡️ Ukraine’s intelligence publishes list of Russian military stationed in Bucha.



Defense Ministry’s Intelligence Directorate published the names, ranks and passport details of Russians serving in the 64 Motor Rifle Brigade which occupied Bucha until March 31. 1/2