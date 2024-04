Potrivit articolului scris de Iosefina Pascal pentru solidnews, Marian Tuchel, fost membru USR si fost administrator public al comunei Țepu, a pornit, odată cu protestele fermierilor, „Campania împotriva rachetelor antigrindină” pentru care s-au strâns câteva sute de semnături pe platforma DECLIC. Marian Tuchel este fratele fostului primar din Tecuci, Daniel Tuchel.

În 2015, când abia ajunsese în funcții publice, Marian Tuchel scria în declarația de avere că deține două terenuri și o casă, toate obținute prin donație. 5 ani mai târziu, în 2020, bărbatul declara că deține 18 terenuri, majoritatea fiind cumpărate în 2019.

Marian Tuchel deţine firma SC LANUL AURIU SRL, care are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor și a legumelor. Așadar este adânc implicat în industrie. Referitor la campania de interzicere a rachetelor antigrindină, argumentele aduse de Marian Tuchel nu au un fundament stiințific, potrivit anchetei solidnews.

“Cerem oprirea de urgență a utilizării rachetelor antigrindină, deoarece acestea cauzează daune agriculturii. Utilizarea lor dispersează norii și împiedică precipitațiile. De câțiva ani, de când aceste rachete sunt folosite, agricultura suferă grav din cauza secetei.” - se arată pe site-ul Declic.

Ce nu spune Tuchel este faptul că efectele interzicerii rachetelor antigrindină sunt multiple. Printre ele, pierderi de producție agricolă, impactul periculos al apariției unor fenomene extreme, generatoare de dezastre naturale, ce ar afecta extrem de grav atât economia, cât şi populația, sau pierderea locurilor de muncă în cazul a 1.300 de persoane. Având în vedere toate aceste efecte, apare întrebarea “De ce se dorește interzicerea rachetelor antigrindină?”

Potrivit anchetei realizate de Iosefina Pascal, ar exista un grup coordonat de Florian Coldea care are interese în zona agriculturii. Ioan Niculae și ginerele său, Ovidiu Toma, apar în acest scandal.

Mai exact, compania North Chemical Complex, deținută de operatorul portuar de marfă SCAEP Giurgiu Port, unde Gabriel Ticea este acționar majoritar, a preluat recent un combinatul chimic ce a aparținut grupului Interagro al lui Ioan Niculae, a cumpărat activele combinatului Ga-Pro-Co Chemicals, din același grup, dar și activele industriale ale combinatului de îngrășăminte chimice Chemgas Holdings. Practic, firmele lui Ioan Niculae au fost preluate, cu acordul sau, de interpuși, pentru a fi spălați bani, se arată în anchetă. Între Ioan Niculae, socrul lui Ovidiu Toma, si interpușii care se ocupa de companiile sale falimentare este o legătură toxică.

În plus compania lui Ovidiu Toma, GAMMA SIGMA INVESTMENTS SRL, apare drept creditoare a multiplelor companii falimentare ale lui Ioan Niculae din grupul Interagro. Printre acestea se numără si CHEMGAS HOLDINGS de la care a cumpărat diferite cantități de îngrășăminte înainte sa intre in faliment. Pentru acestea, Ovidiu Toma ar fi plătit 15 milioane de lei. Practic, Ovidiu Toma plătea facturile, curentul si pompa bani in companiile lui Ioan Niculae. Schema e simpla: recuperarea banilor la masa credală, prin exploatarea activelor companiilor falimentare. E aceeași schemă folosită de cei din grupul lui Coldea si altor companii, nu doar celor deținute de Ioan Niculae, se mai arată în anchetă.

Mai grav, însă, este că acele îngrășăminte pe care Ovidiu Toma le-a cumpărat de la falimentara CHEMGAS HOLDINGS au fost vândute tot de el către North Chemical Complex, compania care a preluat activele combinatului CHEMGAS HOLDINGS.

Interesant este ca Ovidiu Toma, tot prin GAMMA SIGMA INVESTMENTS, a plătit in 2020 peste un milion de dolari unei companii din Turcia pentru a construi o sera de 11.000 de metri pătrați. Iar mama sa, Camelia Toma, a lucrat pana in 2019 la Institutul de Economie Agrara unde a făcut diferite studii și lucrări științifice în domeniul agriculturii.