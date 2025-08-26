Conform datelor oferite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), cei mai numeroși participanți activi în Pilonul II sunt salariații cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani. Peste 1,41 milioane de persoane din această categorie au efectuat viramente în perioada analizată, reprezentând aproape o treime din totalul celor 4,61 milioane de contribuitori activi.

Impactul acestui grup asupra sistemului de pensii

Această categorie devine astfel „coloana vertebrală” a sistemului de pensii private, având un rol semnificativ în alimentarea fondurilor gestionate de administratorii privați. În total, viramentele aferente întregului sistem au ajuns în iunie la aproximativ 1,9 miliarde de lei, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

CNPP a transmis informațiile privind numărul de participanți activi, precizând că „nu deține informații privind valoarea activului net, întrucât calculul și gestionarea acestuia revin exclusiv administratorilor fondurilor de pensii administrate privat”.

Millenials pe locul doi: o evoluție neașteptată

O surpriză sesizată în acest studiu este faptul că a doua categorie care livrează cei mai mulți bani în Pilonul II sunt reprezentanții generației millenials, adică cei născuți între 1981 și 1996.

Această descoperire indică faptul că tinerii salariați formează o pondere semnificativă din contribuțiile către fondurile de pensii private, în ciuda variațiilor economice și a schimbărilor structurale din piața muncii la nivel național.

Cum influențează acești participanți evoluția Pilonului II?

Contribuțiile constante ale acestor două grupuri de vârstă asigură încărcarea fondurilor și permit o bază solidă pentru funcționarea sistemului privat de pensii. Evoluția lor va juca un rol crucial în modul în care Pilonul II se va adapta la noile reguli și eventuale restructurări regulate.

Odată cu modificările legislative recente privind Pilonul II, cunoștințele despre structura activă a participanților devin cu atât mai necesare pentru evaluarea impactului asupra sustenabilității sistemului.

Contextul actual în care Pilonul II funcționează

Pilonul II rămâne o componentă semnificativă a sistemului de pensii din România, oferind posibilitatea acumulării unor sume suplimentare față de pensia publică de stat. Gestionarea fondurilor se face însă exclusiv prin intermediul administratorilor privați, iar cifrele financiare relevante sunt publicate periodic de ASF.

Datele recente privind categoria predominantă și surpriza legată de millenials vin într-un moment în care publicul și decidenții urmăresc cu atenție evoluția și viitorul acestui sistem.

