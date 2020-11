Cine este Maia Sandu, prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova

În perioada 1989-1994, Maia Sandu a făcut studii de licența la Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice a Moldovei. În 1998 a obținut titlul de master în relații internaționale, după ce timp de trei ani a făcut studii la Academia de Administrare Publica de pe lângă Președintele Republicii Moldova. Sandu a obținut al doilea masterat de la Harvard Kennedy School of Government, SUA, unde a a studiat între anii 2009-2010.



Inainte de a intra in politica, Sandu a activat in cadrul Ministerului Economiei (1994-1998 si 2005-2006) in calitate de consultant si ulterior de sef al Directiei generale de politici macroeconomice si programe de dezvoltare. Intre 1998 si 2005, a fost economist in cadrul Oficiului Bancii Mondiale in Moldova. In perioada 2010-2012, ea a fost consilier al Directorului Executiv al Bancii Mondiale (Washington DC, SUA).

Maia Sandu nu este căsătorită. Vorbește engleza, româna, rusa și spaniola.