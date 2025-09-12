O descoperire macabră a avut loc vineri dimineață, în județul Prahova. Un bărbat de 38 de ani a fost găsit fără viață într-o anexă a propriului restaurant. Trupul său a fost descoperit de către un angajat al restaurantului, care a alertat imediat autoritățile.

Autoritățile au transmis că afaceristul s-ar fi sinucis în urma unor discuții contradictorii cu unul dintre acționarii restaurantului. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a afla cum s-a produs tragedia.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca anchetatorii să clarifice toate împrejurările tragediei.