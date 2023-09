Poliția a identificat tânăra găsită moartă în dimineața de joi, 28 septembrie 2023, pe plaja din Mamaia Nord. Aceasta este Laura Roșca (34 ani) din Turda (Cluj), cunoscută în lumea muzicii ca DJ Lalla.

Tânăra, îmbrăcată într-un tricou de înot și slip, a fost găsită joi dimineață, 28 septembrie 2023, pe o plajă din Mamaia Nord, fără suflare, de câțiva turiști aflați la plimbare. Aceștia au alertat salvamarii.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au afirmat că pe trupul tinerei nu erau urme vizibile de violenţă.

Potrivit primelor informații, se presupune că ar fi murit înecată, scrie adevărul.ro.

nu s-au găsit urme de violență asupra ei, iar salvamarii speră să nu mai fie și alte persoane în apă.

“La data de 28 septembrie, în jurul orei 10.20, poliţişti din cadrul Poliţiei staţiunii Mamaia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe plajă, se află cadavrul unei persoane de sex feminin. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenţă. În cauză, cercetările continuă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

"Am fost anunţaţi de către nişte turişti că o persoană este la firul apei, înecată. Când am ajuns aici era o maşină de Poliţie şi ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva. La faţa locului era o persoană la firul apei, s-a înecat. Nu ştim dacă este singura persoana care a intrat sau dacă sunt mai multe persoane. Facem verificări dacă găsim haine, ceva obiecte ale persoanei. Dacă a intrat singură în apă, e foarte greu să mai alerteze cineva. Sezonul s-a cam terminat, nu prea este lume pe plajă. Marea este agitată, steagul roşu este arborat, nu se ţine cont. Nu ştim cu cine era, ce s-a întâmplat mai exact. Are cam 25 de ani” a declarat Georgian Goariu, salvamar, pentru Ziua de Constanţa.



La faţa locului au sosit echipaje medicale care au constatat decesul.



Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care tânăra şi-a pierdut viaţa. Inițial, vârsta estimată a tinerei găsite pe plajă a fost între 20 și 30 de ani.

Cine e Laura Roșca, alias DJ Lalla

Laura Roșca avea 34 ani, era din Turda (jud.Cluj), cunoscută în lumea muzicii ca DJ Lalla. Avea o emisiune la Radioa România 3 Net, în Capitală.

Pe pagina de Facebook și de Instagram a Laurei Roșca, alias DJ Lalla, ultima postare este din 20 septembrie, în care apare într-un video realizat în lift.

Cea mai recentă apariție este în ultima postare pe Instagram, în care DJ Lalla pare că se află pe o plajă. Imaginile sunt publicate chiar miercuri seară, cu câteva ore înainte de descoperirea făcută la Mamaia. Postarea este însoțită de un citat motivațional: „Bucură-te de orice moment din viață!”, „Numai flash-back-uri, fii sigur că merită!”, pe care a folosit hashtagul „#FvckDepression“.

Laura Claudia Roșca a menționat pe Facebook că s-a născut la Turda și acum locuia în București, unde lucra la un post de radio, mai relatează Ziua de Constanța.

DJ Lalla avea o emisiune între orele 10.00-13.00, la Radio România 3 Net.