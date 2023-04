Un cercetător din România nu a putut să se cazeze în orașul Tilburg pentru că municipalitatea a interzis accesul românilor. Alexandru Hegyi a povestit că nu a întâlnit niciodată o asemenea situație la un hotel.



Discriminare în inima UE. Astăzi călătoream spre Tilburg, Olanda, și am rezervat o cameră de hotel. Hotelul mi-a confirmat rezervarea și apoi mi-a trimis mesajul de mai jos. Este revoltător! Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată. Aceste persoane nu ar trebui să fie implicate în activități din domeniul ospitalității, a scris cercetătorul.



Mesajul bărbatului a ajuns și la un consilier local. Acesta l-a sfătuit pe român să depună o plângere la poliție pentru că legea din Olanda interzice rasismul. Iar hotelul nu are nicio înțelegere cu autoritățile locale.



În primul rând ar trebui să depui o plângere la poliția din Tilburg deoarece acesta este un exemplu evident de rasism și este interzis de legea olandeză. Pot să te asigur că nu există niciun fel de înțelegere de acest gen cu municipalitatea, a scris consilierul pe o rețea de socializare.