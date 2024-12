Urari de anul nou pentru familie si prieteni

Sa ai parte de multa caldura in suflet, bucurie in inima si multa sanatate. Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii, si plin de succese cu mari si frumoase realizari. La multi ani!

Noul an sa te surprinda cu clipe frumoase traite alaturi de cei dragi si sa iti aduca linistea sufleteasca de care ai nevoie. La multi ani!

Iti doresc toate cele bune in noul an. Sa incepi perfect cu luna Ianuarie, sa ai parte de dragoste in Februarie, sa fii inconjurat de pace in Martie, sa nu ai nicio grija in Aprilie, sa fii fericit in Mai, sa zambesti din Iunie pana in Noiembrie, si sa te bucuri in Decembrie. La multi ani!

Vine un an plin de posibilitati; nu uita ca si cele mai nebunesti dorinte se pot implini!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce noul an, sunt o familie fericita si prietenii dragi aproape, asta iti doresc. Un an nou fericit!

In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un 2025 minunat!

La usa bate Anul Nou, cu promisiunea ca va disparea orice lucru rau si ca in viata ta o sa fie multe zile senine si bucurie. La multi ani!

Mult belsug in casa, Painea mai gustoasa, Datorii putine In anul care vine. Pace-n inimi, rod bogat, Bucurie, gand curat. La multi ani!

Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii, si plin de succese. La multi ani!

Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou exceptional!

La Multi Ani cu sanatate! Un An Nou cum va doriti. Oameni dragi mereu aproape. La multi ani, toti fericiti!

Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!

Sarbatori fericite alaturi de cei dragi! 2024 sa fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, sanatate, fericire si noroc!

Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2024!

La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, tot ce doriti si sus paharul! La Multi Ani!

Liniste interioara, speranta si dragoste, asta iti doresc eu tie in noul an! Sarbatori fericite!

E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri. La multi ani!

Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!