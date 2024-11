Potrivit unui studiu realizat de Frozen Food Foundation împreună cu University of California Davis, fructele destinate congelării sunt recoltate la maturitate maximă, atunci când au cea mai mare concentrație de nutrienți. Ele sunt apoi congelate rapid, astfel încât vitaminele și mineralele sunt "sigilate", prevenind degradarea acestora în timpul transportului și al depozitării, cum se întâmplă adesea în cazul fructelor proaspete.

În plus, procesul de congelare oprește dezvoltarea microbiană, prevenind bolile alimentare fără a fi nevoie de conservanți, scrie click.ro. Pentru cei care vor să mănânce sănătos, dar și economic, fructele congelate reprezintă o opțiune avantajoasă: sunt accesibile și rămân proaspete timp de luni de zile, păstrându-și avantajele nutriționale.

Un studiu publicat în Journal of Food Agricultural and Food Chemistry a evidențiat că afinele, căpșunile și zmeura congelate au niveluri mai ridicate de vitamina C și antioxidanți față de variantele lor proaspete depozitate timp de trei zile.

Același studiu arată cum produsele proaspete încep să-și piardă nutrienții aproape imediat după recoltare – de exemplu, spanacul poate pierde până la 90% din conținutul de vitamina C în primele 24 de ore de la culegere. Acest lucru ilustrează avantajele fructelor congelate pentru păstrarea nutrienților și pentru confortul utilizării pe termen lung.

Care sunt cele 3 fructe pe care trebuie să le cumpărăm deja congelate

Fructele de pădure sunt deosebit de delicate și predispuse la deteriorare, ceea ce cauzează degradarea nutrienților în timp. Congelarea le păstrează nivelurile ridicate de antioxidanți, fibre și vitamine, care sunt legate de reducerea inflamațiilor și de îmbunătățirea sănătății inimii.

Ananasul este adesea dificil de depozitat și de preparat în formă proaspătă. „Congelarea le păstrează nivelurile ridicate de bromelaină, o enzimă cu proprietăți antiinflamatorii care sprijină digestia”, a adăugat ea.

În timp ce bananele proaspete sunt deja o alegere populară, congelarea lor le face perfecte pentru smoothie-uri, coacere sau o gustare rapidă. Bananele congelate își păstrează nivelurile de potasiu și vitamina B6, ambele esențiale pentru metabolismul energetic și sănătatea inimii.