Culoarea are un rol mai important in viata decat ti-ai imaginat vreodata. Culorile sunt legate de chakre si de fluxul energetic, iar ceea ce porti te poate ajuta sa-ti atingi obiectivele, sa-ti manifesti visele si sa devii cea mai buna varianta a ta. Parapsihologul Dougall Fraser autorul cartii, „Viata in culoare”, vorbeste de trei culori pe care orice om ar trebui sa le aiba in sifonier si sa le poarte frecvent, prin rotatie.

„Pe mine culoarea aurei unei persoane ma ajuta sa-i inteleg trasaturile de caracter si sa-i ghidez pe oameni sa-si traiasca viata asa cum isi doresc. De multa vreme am inteles ca Universul nu doar ca ne vorbeste prin intermediul culorilor ci ne si ajuta sa-i folosim puterea pentru beneficiul propriul. Astfel ca, utilizarea anumitor culori ne ajuta sa ne schimbam starea de spirit si sa ne optimizam personalitatea”, a punctat Dougall Fraser.

Iata trei culori puternice (si modul de utilizare a lor) care te ajuta sa-ti transformi stilul si spiritul:

Roz: culoarea perfectiunii si a iubirii neconditionate

Hainele roz iti permit sa directionezi iubire neconditionata in interiorul tau asa ca poti iesi in lume cu incredere. Rozul te ajuta sa fii mai bun si mai iubitor cu tine insuti.

Lucrul extraordinat pe care energia roz il face pentru tine este ca te face sa te vezi precum Universul – adica perfect. Incearca sa inchizi ochii si timp de cateva minute sa iti vizualizezi corpul inconjurat de o energie roza. Sau pune in casa cateva flori roz care sa-ti reaminteasca de increderea in sine.

Verde intens: culoarea entuziasmului, schimbarii si a fortei vietii

Verdele intens este energia perfecta pentru a manifesta bucuria si a crea noi experiente. Poti purta haine de culoarea verde intens sau sa adaugi ierburi proaspete in apa pentru a-ti reaminti de proprietatile acestei culori. Lasa verdele intens sa te inspire sa faci ceva nou, sa fii mai vesel si sa lasi forta vietii sa circule prin tine.

Portocaliu: culoarea echilibrului si a perceptiei

Portocaliul este o culoare plina de intelepciune care ne reaminteste sa ne extindem orizonturile. Asadar, nu uita sa ai un bol cu portocale in bucatarie sau cateva perne portocalii in sufragerie pentru a-ti reaminti ca ai suficient timp pentru munca asa ca ar fi bine sa-ti rezervi timp si pentru hobby-uri, lucruri care te bucura ca de exemplu o inghetata din cand in cand.

