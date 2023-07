Potrivit autorităților locale, o parte dintre răniți au suferit arsuri. Serviciile de urgență au inervenit la fața locului, relatează HotNews.ro.

„Oferim asistență medicală tuturor victimelor”, a spus primarul Serghei Sobianin.

Imaginile video distribuite pe canalele de Social Media au arătat inundații în întreaga clădire și abur ieșind pe o ușă.

In #Moscow a person has been "boiled alive" at a shopping centre.



An ammonium leak and a ruptured pipe caused boiling water to gush out at the Vremena Goda mall.



Many suffered burns while escaping but one person remained trapped and is said to have died. pic.twitter.com/xfHvpjotcN