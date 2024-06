"Cluj-Napoca rămâne şi în acest an cel mai bun oraş studenţesc al României, conform clasamentului QS al celor mai bune oraşe academice pentru studenţi. Potrivit informaţiilor date publicităţii marţi, 18 iunie 2024, prima poziţie în România este ocupată, la fel ca în ultimii doi ani, de municipiul Cluj-Napoca (locul 135 la nivel internaţional, în urcare cu două poziţii faţă de anul trecut), urmat de Bucureşti (locul 143 internaţional). În total, în clasament au fost incluse peste 160 de oraşe, primele zece poziţii fiind ocupate de Londra, Tokyo, Seul, Munchen, Melbourne, Sydney, Paris, Zurich, Berlin şi Montreal", se arată în comunicatul menţionat.

Clasamentul QS al celor mai bune oraşe academice pentru studenţi are la bază indicatori academici de accesibililitate şi de calitate a vieţii şi a fost publicat începând din anul 2019.



"Faptul că oraşul nostru este, pentru al treilea an consecutiv, cel mai bun centru academic pentru studenţi din România este un lucru foarte important, dar nu surprinzător. Avem în Cluj cea mai veche, cea mai mare şi cea mai bună universitate a ţării conform Metarankingului universitar (UBB) şi alte cinci instituţii publice de învăţământ mai specializate, toate fiind repere în domeniul lor la nivel naţional (UMF-Cluj-Napoca, UTCN, USAMV-Cluj-Napoca, UAD şi ANMGD) şi, de asemenea, toate reunite în Uniunea Universităţilor Clujene. Prin tot ce facem, noi încercăm să menţinem acest standard şi să creştem an de an", a declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, citat în comunicat.



Potrivit sursei citate, România a pătruns în clasament în ultimii trei ani, oraşul Cluj-Napoca ocupând mereu prima poziţie în ţară.

