Însă beneficiile lui nu se opresc numai aici, fiind plin de antioxidanți, vitaminele A, C, B și K. Prin urmare, o infuzie din această plantă minune poate face minuni și ne ajută în pierderea kilogramelor în plus.

Ceaiul de pătrunjel, beneficii spectaculoase pentru sănătate

O lingură de pătrunjel are doar ... o calorie. Mai precis, 100g de pătrunjel ajung la numai 36 de calorii.



Este una dintre puținele surse vegane de proteine, deci ajută la reducerea senzației de foame.



Este bogat în homocisteină, substanța care reduce nivelul de colesterol.



Ajută la funcționarea optimă a sistemului endocrin și a metabolismului, prin conținutul mare de vitamina C (100g de pătrunjel conțin 133mg de vitamina C, adică 138% din necesarul zilnic) și de vitamina A (100g de pătrunjel conțin 168% din necesarul zilnic).



Prin nivelul mare de vitamina K (1640 mcg la 100 de grame de pătrunjel, deci 1367% din necesarul zilnic), subțiază sângele, îmbunătățește circulația, reduce colesterolul.



Previne anemia și efectele secundare ale dietelor, prin conținutul ridicat de Fier (6.20 mg la 100 de grame, adică 34% din necesarul zilnic).



Are un conținut ridicat de folați, care ajută organismul să convertească majoritatea carbohidraților în energie în loc de grăsime.



Este bogat în fibre (3.3g la 100 de grame, adică 12% din necesarul zilnic) care ajută în curățarea colonului și eliminarea balonării.



Ajută în eliminarea celulelor grase ale ficatului.



Este un agent antibacterial potent, care ajută în eliminarea infecțiilor, a bacteriilor care pot cauza pofte, inflamații sau inabilitatea organismului de a arde grăsimile.

Ceai de pătrunjel: mod de preparare

Pentru a prepara ceai de pătrunjel din frunze proaspete, pune o mână de frunze de pătrunjel spălate, tocate, într-o cană cu apă fierbinte (atenție! nu clocotitiă!) și lasă la infuzat pentru cel puțin 20 de minute, spun specialiștii. Strecoară ceaiul. Adaugă-i și puțină zeamă de lămâie și miere, dacă gustul lui amar nu îți permite să îl bei.

Poți face o cantitate mai mare odată, pentru că ceaiul de pătrunjel poate fi păstrat la frigider chiar și 3 zile. La 1 litru de apă fierbinte, poți folosi 5 linguri de frunze tocate de pătrunjel.