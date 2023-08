La 100 de ani, bunica Ioana Boroica este perfect sănătoasă și a devenit model în satul natal.

„Eu aș vrea ca și cei tineri să ajungă și ei bieții la adânci bătrânețe și să nu rabde câte am răbdat eu”, a spus bunica longevivă.

Bătrâna a povestit plină de emoție despre greutățile vieții care au pus-o la încercare. Aceasta a trecut prin război și foamete și spune că doar credința în Dumnezeu a ținut-o sănătoasă. BunicaI Ioana a mers o singură dată în viață la medic.

„Pe vremurile mele a fost greu. A fost foamete, necaz, suferință. Am fost sănătoasă și nu am fost bolnavă. Am mâncat pâine de mălai, am mâncat cartof, am mâncat fasole”, mai povestește bunica Ioana.

De ziua ei, autoritățile comunei i-au adus daruri și diplome pentru venerabila vârstă.

