Întrebat dacă avocații iau în calcul să atace documentele din CSAT prin care i se aduc acuze, Călin Georgescu a răspuns: Deja avocații mei au luat în calcul acest aspect. Al doilea lucru, să ne amintim că la vremea respectivă, campania, prima, campania președintului Iohannis, a fost pe Facebook, vă amintiți, nu, acest lucru? Deci, la capitolul de TikTok, cred că, așa îmi amintesc, eu la capitolul de TikTok, la ce au folosit toți ceilalți contracandidați, eram, de fapt, pe locul 4 sau 5. Deci nu are nicio legătură, toate sunt scoase din context. Știți cum ea, dacă spun că-i apă, e vin. Cam asta este toată ideea. Minciuna se grăbește, adevărul are răbdare. Nu pot rămâne lucrurile sub forma aceasta pentru că, în primul rând, noi luptăm pentru adevăr. Și adevărul totdeauna va triumfa.

Evident că vom merge la Înalta Curte. Asta este clar. Deja acțiunile sunt în curs. Cunoaștem, așa cum am spus chiar la început, poziția Curții. Adică dacă nouă oameni decid peste 19 milioane, deja este clar că...”.