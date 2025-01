Povestea ei, în care era să plătească 2000 de lei pentru o simplă sticluță de parfum, subliniază necesitatea unei vigilențe sporite din partea vizitatorilor români care își doresc să se bucure de frumusețile acestei țări. În acest context, Ana ne împărtășește experiențele sale și ne oferă sfaturi utile pentru a evita capcanele comercianților și a savura cu adevărat vacanța în Egipt.

"Sticluța asta de parfum din mâna mea era să fie cea mai mare țeapă pe care era să mi-o iau atunci când am plecat în Egipt. Și fac acest video ca să fii cu ochi în patru în cazul în care te gândești să pleci și tu în vacanță acolo. Plec în mai mult de șapte destinații în următoarele șapte luni. Și prima oprire a fost Egipt. Egiptul, din păcate, și nu înțeleg cum s-a ajuns în situația asta, este o țară extraordinar de săracă. Compasiunea din mine înțelege nevoia oamenilor de a supraviețui și de a pune ceva pe masă pentru familiile lor. Dar ca turist acolo trebuie să fii foarte atent și să te împaci cu ideea că oamenii din jurul tău vor încerca să te fure. Asta s-a întâmplat și în cazul nostru. În ziua în care am vrut să facem excursia la piramide, ne-am oprit mai întâi la un magazin de parfumuri. Am vrut să cumpărăm aceste două sticluțe de parfum care ni s-a spus că costă 2000 de lire egiptene, ceea ce înseamnă cam 200 lei și am zis bă, mi se pare un preț foarte OK pentru atât, având în vedere că nu-ți trebuie mai mult de o picătură ca să miroși toată ziua. Zic ok, le luăm, dar vreau să plătesc cu cardul pentru că nu am cash. Mă duc, pun telefonul pe POS și îmi arată fonduri insuficiente. Păi ești nebun? Eu știam că am bani pe card. Mai încerc o dată, îmi arată tot fonduri insuficiente. Intru, mă uit, aveam 1.800 lei pe card. Abia după mi-a dat prin cap să mă uit la POS. Vânzătoarea, de fapt, a tastat 20.000 de lire egiptene. A zis că din greșeală. Deci... ar fi venit 2000 lei pe sticluțele astea astea două. Bă, băiatule, dacă eu aveam bani pe card, plăteam 20 de milioane(lei vechi) pe astea două. Și asta n-a fost singura dată în care oamenii au încercat să ne fure acolo. O să vezi că în funcție de magazinul la care mergi primești fel și fel de prețuri la pachetele de țigări. Și toate duble sau triple față de prețurile pe care le găsești în benzinării, pentru că intri într-un magazin și ți se cer și 5000 de lire egiptene," a povestit Ana.

În ciuda provocărilor, Egiptul rămâne una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume. Printre obiectivele cele mai vizitate se numără Marea Piramidă din Giza, singura dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice care încă există.

