Cojile de ou bine pisate sunt un bun îngrășământ pentru plantele de apartament.

Frunzele plantelor de apartament vor căpăta luciu, dacă le veți șterge cu un tampon de vată îmbibat în bere sau glicerină. Există, bineînțeles, soluții speciale sub formă de spray pentru luciul frunzelor.

În timpul concediului puteți asigura udatul florilor prin trecerea unui tifon cu un capăt pe pământul plantei, iar celălalt într-un vas cu apă. Astfel, plantele își vor asigura singure aportul necesar de apă. De asemenea, un pet umplut cu apă și introdus în pământul din ghiveci, cu gura în jos, va alimenta planta cu apă cât timp veți lipsi de acasă.

Prospețimea florilor din vază se poate menține un timp mai îndelungat, dacă, înainte de a fi așezate în vaze, le-am scufundat câteva ore în întregime în apă. În felul acesta nu trebuie schimbată apa zilnic. Iar atunci când o schimbați, apa să fie la temperatura camerei.

Florile din vaze se mențin proaspete timp mai îndelungat, dacă vom pune în apa acestora două cuburi de zahăr.

Florile din vază care au început să se veștezească își revin, dacă înmuiem cozile în proporție de 2/3 în apă fiartă și le ținem până constatăm o înviorare. Apoi tăiem partea din cozi care a fost în apă fiartă și punem florile într-o vază cu apă rece.

Mirosul neplăcut al apei din vazele cu flori poate fi prevenit, dacă introduceți în vază o monedă de cupru.

Atunci când oferiți flori cadou, conform codului bunelor maniere, acestea trebuie oferite cu codițele în jos și părțile înflorite în sus, nu invers.