Sfaturi pentru întreținerea plantelor de apartament
- Cojile de ou bine pisate sunt un bun îngrășământ pentru plantele de apartament.
- Frunzele plantelor de apartament vor căpăta luciu, dacă le veți șterge cu un tampon de vată îmbibat în bere sau glicerină. Există, bineînțeles, soluții speciale sub formă de spray pentru luciul frunzelor.
- În timpul concediului puteți asigura udatul florilor prin trecerea unui tifon cu un capăt pe pământul plantei, iar celălalt într-un vas cu apă. Astfel, plantele își vor asigura singure aportul necesar de apă. De asemenea, un pet umplut cu apă și introdus în pământul din ghiveci, cu gura în jos, va alimenta planta cu apă cât timp veți lipsi de acasă.
- Prospețimea florilor din vază se poate menține un timp mai îndelungat, dacă, înainte de a fi așezate în vaze, le-am scufundat câteva ore în întregime în apă. În felul acesta nu trebuie schimbată apa zilnic. Iar atunci când o schimbați, apa să fie la temperatura camerei.
- Florile din vaze se mențin proaspete timp mai îndelungat, dacă vom pune în apa acestora două cuburi de zahăr.
- Florile din vază care au început să se veștezească își revin, dacă înmuiem cozile în proporție de 2/3 în apă fiartă și le ținem până constatăm o înviorare. Apoi tăiem partea din cozi care a fost în apă fiartă și punem florile într-o vază cu apă rece.
- Mirosul neplăcut al apei din vazele cu flori poate fi prevenit, dacă introduceți în vază o monedă de cupru.
- Atunci când oferiți flori cadou, conform codului bunelor maniere, acestea trebuie oferite cu codițele în jos și părțile înflorite în sus, nu invers.
- Zațul de cafea ține insectele la distanță, de aceea nu-l mai irosiți, ci aruncați-l la rădăcina unei plante sau peste pământul din ghiveciul unei plante.
Alte sfaturi despre îngrijirea plantelor de apartament
- Nu aruncați apa în care ați fiert cartofii, deoarece este hrănitoare și acționează ca un îngrășământ pentru plantele de apartament.
- Pentru a stimula inflorescența, nu folosiți ghivece foarte mari. Acest lucru va ajuta planta să-și dezvolte mai mult frunzele decât florile.
- Puneți puțin nisip peste pământul din ghivece, pentru ca acesta să nu mucegăiască.
- Dacă aveți probleme cu viermii din ghivece, așezați câteva felii de cartofi cruzi peste pământ. Aceștia vor ieși la suprafață și îi veți putea elimina mai ușor.
- Frunzele uscate sau florile ofilite trebuie curățate de pe plante, pentru ca acestea să se dezvolte frumos.
- Pulverizați frunzele cu apă sau cu soluție specială pentru plante, dar, atenție, dacă plantele sunt expuse direct la soare pot fi opărite.
- Ficusul poate fi curățat, dacă veți șterge frunzele cu un tampon îmbibat în lapte călduț amestecat cu apă, în proporții egale.
- Busuiocul verde alungă insectele, conferă o stare de calm și un somn liniștit. De aceea, un ghiveci cu busuioc în dormitor este ideal.
Sfaturi utile pentru întreținerea plantelor de apartament
- Unele plante nu trebuie mutate din locul lor, deoarece nu mai înfloresc. Dintre acestea sunt: Gardeniile, Crăciunițele sau Floarea de ceară.
- Dacă plantele tale au lăstarii foarte lungi și frunzele decolorate este semn că acesteia nu-i priește locul în care ai așezat-o.
- Violetele de cameră se udă numai dimineața cu apă de la temperatura camerei, fără a le uda frunzele.
- Dacă dorești ca planta ta de aloe vera să înflorească, atunci înlătură-i puii crescuți, pentru a permite florilor să se dezvolte.
- Pentru a stimula inflorescența gladiolelor, stropiți-le cu limonadă.
- Înlăturați puricii plantelor de apartament, stropindu-le frunzele cu tutun dintr-o țigară, care a fost pus în apă călduță. Repetați după 12 ore. Se mai pot adăuga în pământul plantei doi căței de usturoi, scrie sfatnaturist.ro.