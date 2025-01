„Este un buget cumpătat (...) Avem cifrele făcute, calculele făcute. Mâine o să fie bugetul finalizat și vă vom prezenta cifrele cu exactitate. (...) Este calendarul finalizat. Sâmbătă se adoptă bugetul în Guvern. Sâmbătă se trimite în Parlament, va fi perioada de depunere de amendamente și săptămâna viitoare, sigur, bugetul este aprobat de Parlament”, a explicat Tanczos într-o declarație citată de Agerpres.



Oficialul român a subliniat că în buget sunt bani pentru investiții în infrastructură, pentru plata salariilor și a pensiilor la nivelul lunii noiembrie 2024.



”În buget avem bani pentru pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, avem bani pentru toți românii pentru a plăti salariile din Educație, din Ministerul de Interne, din toate ministerele care au nevoie de plata salariilor, la nivelul anului 2024, avem finanțarea asigurată pentru toate pensiile (...) Ce vă pot spune despre pensii este că toate sumele necesare pentru plata pensiilor sunt asigurate în buget. Toți pensionarii pot fi liniștiți că pensiile, așa cum ele au fost calculate și plătite anul trecut, în noiembrie-decembrie, la nivelul acela vor fi plătite în 2025, lună de lună”, a punctat ministrul Finanțelor, menționând că pentru Ministerul Apărării bugetul va fi mai mare față de cel din 2024.

Tanczos Barna a mai spus și că la fiecare instituție cheltuielile de personal vor fi reduse, la majoritatea fiind făcută o diminuare de 5%, fără a lua în calcul Educația, spitalele, internele etc.



În ceea ce privește împrumuturile, ministrul a precizat că toate cele luate în calcul sunt necesare pentru a asigura finanțarea deficitului.



'România s-a împrumutat anul trecut foarte mult, se va împrumuta și anul acesta mai puțin și anul viitor și mai puțin. Avem un calendar de reducere a împrumuturilor an de an, în șapte ani', a mai spus ministrul Finanțelor.

