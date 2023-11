Iata care sunt beneficiile arderii frunzelor de salvie:

1. Purificarea spatiului / obiectelor

Salvia are proprietati antimicrobiene si antibacteriene, in special salvia alba. Atunci cand arzi frunze de salvie purifici spatiul de energii negative, agenti patogeni si, totodata, scapi de insectele nedorite. De asemenea, salvia alba tujona, un compus din clasa cetonelor asemanator mentolului care este folosit in practicile spirituale pentru cresterea constientizarea. Un spatiu in care s-a ars salvie este ideal pentru meditatii sau alte ritualuri spirituale.

Daca obisnuiesti sa cumperi haine sau obiecte vechi, le poti curata de energiile fostilor proprietari utilizand frunze de salvie arse.

2. Usureaza simptomele unor boli

Salvia neutralizeaza agentii alergenici (acarieni, praf, mucegai), usurand simptomele unor boli respiratorii precum: astm, alergie, bronsita. De asemenea, mirosul placut al salviei arse imbunatateste starea de spirit, fiind un bun remediu impotriva stresului, anxietatii si depresiei.

Potrivit unui studiu din 2016, salvia alba activeaza anumiti receptiori din creier responsabili cu starea de spirit, ajutand la reducerea stresului sau a adurerilor.

3. Imbunatatirea calitatii somnului

Proprietatile salviei contribuie si la imbunatatirea calitatii somnului. Gratie capacitatii acesteia de a ridica starea de spirit si de a diminua anxietatea, daca arzi frunze de salvie inainte de culcare te ajuta sa dormi mai bine.

4. Imbunatatirea capacitatii intelectuale

Frunzele de salvie arse te ajuta nu doar sa elimini energiile negative si sa iti imbunatatesti starea de spirit, ci si sa imbunatatesti capacitatea de memorie si concentrare. Un studio din 2016 a scos la iveala inclusiv faptul ca salvia arza ajuta pacientii cu dementa si Alzheimer.

5. Imbunatatirea nivelului energiei

Mirosul de salvie arsa are un puternic efect energizant. In acest caz este recomandata salvia alba. De asemenea, poti folosi salvia alba pentru neutralizarea mirosurilor neplacute dintr-o incapere.

Pentru ritualul de curatare cu frunze de salvie ai nevoie de:

Un manunchi de salvie

Bol de ceramica in care sa cada cenusa

Chibrituri (nu este recomandat sa folosesti brichete)

O pana sau un eventai cu care imprastii fumul (optional)

Poti folosi mai multe tipuri de salvie. In mod traditional se utilizeaza:

Salvie alba (Salvia apiana)

Salvie alba de preerie (Artemisia ludoviciana)

Alte specii de Salvia sau Artemisia.

Inainte de a arde salvia, este recomandat sa iti setezi intentiile: curatare energetica, spirituala, eliminarea energiei negative etc. De asemenea, nu este indicat ca in camera respectiva sa mai fie alti oameni sau animale, scrie Sfatul Părinților.

Tine fereastra deschisa inainte, in timpul si dupa finalizarea ritualului. In acest fel nu se acumuleaza fum in incaperea respectiva.

Cu toate acestea, există și riscuri: Daca nu este manuit corespunzator, exista pericol de arsuri / incendiu. De aceea este indicat sa ai tot timpul apa la indemna. Nu lasa niciodata frunzele de salvie sa arda nesupravegheate. În plus, din cauza fumului, se poate declansa alarma de incendiu.