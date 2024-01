Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, luni 15 ianuarie 2024. Luna intuitiva face conjunctie cu Neptun cel creativ, consolidand intuitia noastra si incurajandu-ne sa ne exprimam in moduri care erau odata blocate. Mai multe binecuvantari vin in momentul in care Soarele increzator face sextil cu Neptun, ridicandu-ne energia si oferindu-ne o viziune mai spirituala asupra lumii noastre. In cele din urma, Luna colaboreaza cu transformatorul Pluto pentru a aduce un strop din aceasta energie in interiorul nostru, schimbandu-ne in bine. Nu te agata de ceea ce trebuie sa fie eliberat.