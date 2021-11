Fiica impresarului, Andreea Gușman, dezvăluie ce a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian.

Aceasta susține că interpretul are o perioadă destul de lungă în care nu și-a folosit telefonul, lucru ce îi ridică semne de întrebare. Ba mai mult, un alt lucru care o pune pe gânduri este faptul că niciun anchetator al cazului nu cerut telefonul artistului, scrie Viva.ro .

Andreea Gușman, de profesie medic, a observat în telefonul interpretului un detaliu bizar. Acesta nu își folosise deloc mobilul în intervalul orar 16:30 – 17:21.

\"\"Telefonul, el stătea non-stop pe rețelele de socializare am văzut ca nu a fost activ între 16:30 si 17:21 în ziua cu tratatmentul respectiv. Am căutat să fac print-screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră „Iată că au venit să mă ia să ma bage în cameră.\", a declarat Andreea Gușman, fiica impresarului pentru un post tv.

Un alt lucru care îi ridică semne de întrebare medicului este faptul că nimeni nu a cerut telefonul ca dovadă în anchetă. Aceasta susține că se ocupa întotdeauna de configurările mobilului și îi cunoștea toate parolele lui Petrică Mîțu Stoian.

’’Nu a sunat niciun anchetator să ceară telefonul, nimeni nu s-a gândit. Eu sunt cea care îi făcea configurări pe telefon, eu îi știu toate parolele. Nu putea nmeni să intre în telefon pentru că era parolat. Eu știam că l-au luat și m-am uitat în telefon, de asta am vrut să văd că are o perioada foarte mare în care nu a fost activ pe telefon, între 16:30 si 17:21. Nu l-a convins nimeni! Într-o seară îmi trimitea site-ul. Ia uite ce minunat e aici!\", a menționat Andreea Gușman.