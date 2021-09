Potrivit studiilor, aproape 20% din energia electrică consumată în casele noastre este utilizată pentru refrigerarea și congelarea alimentelor. Așadar, acestea au o mare responsabilitate pentru acest consum de energie voluminos, atât frigiderele, cât și congelatoarele și lăzile frigorifice de pe Emag. Dacă vrei să afli mai multe despre lăzile frigorifice, citește mai departe!

Ladă frigorifică: Ce este?

O ladă frigorifică este un aparat însărcinat cu depozitarea alimentelor la rece, fiind compus dintr-un compartiment prevăzut cu izolație termică și un mecanism de transfer de căldură cu mediul extern. În acest fel, lada frigorifică poate păstra conținutul compartimentului la temperaturi sub zero grade, de obicei între -4 ° C și -30 ° C .

Lăzile frigorifice orizontale sunt mai frecvente pentru uz casnic decât cele verticale, care au forma unui frigider, deoarece au o capacitate mai mare de stocare a alimentelor decât o ladă frigorifică de ​tip​congelator.

De obicei, acestea sunt cumpărate ca o completare a congelatorului frigiderului, pentru alimentele care vor fi congelate pentru o lungă perioadă de timp și nu vor fi necesare în fiecare zi.

Ce se păstrează într-o ladă frigorifică?

Lada frigorifică a ajuns să modifice modul în care oamenii depozitează produse proaspete care necesită o anumită atenție și îngrijire pentru a fi păstrate și pentru a putea fi consumate în ciuda trecerii timpului.

Vorbim despre produse precum carnea roșie, carnea albă și păsările de curte în principal, precum și despre produsele congelate care necesită un alt tip de depozitare pe care poate un frigider obișnuit nu îl poate oferi.

Ce trebuie să iei în considerare atunci când cumperi o ladă frigorifică?

Capacitatea de refrigerare a unei lăzi frigorifice este unul dintre cele mai importante aspecte atunci când alegem un astfel de aparat, deoarece gamele sale de capacitate sunt cuprinse între 152 și 762 centimetri cubi. Îți recomandăm o capacitate de 50 de litri de persoană dacă locuiești într-o zonă cu aprovizionare ușoară și dacă locuiești singur sau cu o altă persoane și crește volumul respectiv în caz contrar sau în cazul în care numărul de persoane din locuință crește, de asemenea.

Un alt aspect de luat în considerare este clasificarea energetică. Această clasă de echipamente are o clasificare largă, de la A la G. Cu toate acestea, cele care se vând în prezent cel mai mult sunt cele cu cea mai mare eficiență energetică: A + și A +++ , care consumă mai puțină energie și, prin urmare, eficiența lor le face cele mai profitabile alternative pentru economii la consumul de energie.

Tipul de proiectare și forma lăzilor frigorifice poate sau nu să fie un avantaj. Asta pentru că un astfel de design mare îți permite să stochezi mult mai multă mâncare decât într-un frigider obișnuit, însă acest detaliu, de asemenea, înseamnă că trebuie să ai spațiu în care să așezi o ladă frigorifică.

Temperatura este un factor care afectează produsele din interiorul lăzii frigorifice. Dar, la o ladă frigorifică orizontală, capacitatea de răcire este mai mare decât cea a oricărei alternative, adică pot fi stocate mai multe alimente, cu dimensiuni mai mari, consumând un procent mai mic de energie.

Avantajele cumpărării unei lăzi frigorifice