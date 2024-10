Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că, în cazul în care va pierde alegerile prezidenţiale, trebuie să se clarifice dacă mai reprezintă un plus sau a devenit un minus după un eşec şi a precizat că a schimbat abordarea de când se află la conducerea social-democraţilor şi a deschis partidul foarte mult.

Preşedintele PSD a fost întrebat, marţi, la emisiunea Morning Glory, dacă în cazul în care nu va câştiga alegerile prezidenţiale va fi dat afară din partid.

”În primul rând trebuie să mă clarific eu dacă mai sunt un plus sau devin un minus după un eşec, în interiorul partidului. Ce las în urma mea e ceva totuşi schimbat major faţă de ce a fost, de abordare. Am deschis foarte mult partidul. Câteodată mi-a reuşit, câteodată nu. Dar am schimbat ceva”, a declarat Marcel Ciolacu.