"Se vorbeşte despre mine, sunt eu regele reţelelor?", este singura întrebare pe care băiatul o adresează angajaţilor Clinicii de Neurologie şi Psihiatrie pentru Copii şi Tineri unde a fost internat, scrie breakinglatest.news.

Elevul criminal nu a întrebat niciodată despre starea celor 7 răniți și nici nu s-a referit la persoanele pe care le-a ucis, conform unei surse din clinică citată de publicația menționată.

"Întreabă cel puţin o dată pe zi ce se întâmplă afară, dacă se vorbeşte despre el, ce se spune, mai ales pe reţelele de socializare. (...) Nici măcar nu este conştient de ceea ce a făcut", a spus sursa publicației online.

Acesta nu este prima declarație șocantă a elevului care a comis masacrul în Serbia:

„Îmi pare rău că nu i-am ucis pe toți elevii de pe listă! Am vrut să mă întorc și să-i ucid pe toți, dar mi-a căzut rucsacul cu cocktailuri Molotov în curte și nu am putut”. După cum află neoficial Kurir, acest lucru a fost spus de Kosta Kecmanović într-o conversație cu lucrătorii Centrului de Asistență Socială.

„Mi-a făcut plăcere să le ascult țipetele. Îmi pare rău că nu i-am omorât pe toți cei de pe listă, dar când am ieșit în curte să schimb cartușul, au căzut din rucsac cocktailurile Molotov și am vrut să le arunc, astfel încât poliția să nu poată intra în școală până nu termin ceea ce am început. Apoi am intrat în panică și mi-am dat seama că cel mai bun lucru e să sun la poliție. Am pus pistolul jos și am sunat”, ar fi descris băiatul, în detaliu, atacul.