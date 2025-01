El a precizat că discuțiile desfășurate la sediul Uniunii Salvați România au vizat: alegerile prezidențiale, rolul USR în administrația locală și implementarea în legislație a rezultatelor referendumului local din 24 noiembrie.



'Este o perioadă în care fiecare dintre noi face campanie. Încă nu au venit toate sondajele. (...) (Candidatura, n.r.) este o decizie pe care am luat-o după ce am văzut inclusiv sondajele. Discuția este cum să optimizăm, astfel încât șansele unui candidat pro-occidental să fie cele mai bune pentru turul doi. Am văzut situația României, m-am gândit dacă sunt sau nu util în această poziție, pentru schimbările de care România are nevoie și m-am confirmat cu un sondaj, astfel încât să nu încurc. Acesta a fost modul în care am luat decizia', a spus edilul general, miercuri, într-o declarație de presă.



El a opinat că este 'foarte puțin probabil' ca în turul doi al alegerilor prezidențiale să ajungă doi candidați 'izolaționiști'.

'În această ecuație în care sunt în momentul acesta, e liber pentru candidaturi pe partea pro-occidentală. (...) Bineînțeles că există riscul acesta (al fragmentării votului, n.r.), dar pentru moment campania abia începe. (...) Eu vorbesc pentru mine și eu voi rămâne în cursă. Înainte de a lua această decizie, m-am uitat pe un sondaj, pentru ca nu cumva candidatura mea să încurce. Și sondajul mi-a confirmat că această candidatură a mea nu încurcă', a spus primarul Capitalei, citat de Agerpres.



Totodată, Nicușor Dan a subliniat că susținerea candidaturii Elenei Lasconi este o decizie care aparține USR.



'Eu discut cu foarte multă lume, numai că discuțiile sunt una și deciziile oficiale sunt alta. În momentul acesta, Elena Lasconi este un candidat asumat de un partid și, în afară de a discuta, nu pot să schimb această realitate', a spus el.



Primarul Capitalei a declarat că va solicita oamenilor să doneze pentru campania sa și că va apela și la împrumuturi, având în vedere ca statul rambursează cheltuielile candidaților care obțin mai mult de 3% la alegeri.



'Nu e vorba de persoane aici, este vorba de România, care traversează o criză uriașă de încredere în clasa politică, o criză de încredere în modul în care funcționează instituțiile statului. Tot obiectivul acestei campanii este ca toți candidații, inclusiv eu, să vină să spună care sunt soluțiile pentru această criză pe care o traversăm. Un lucru foarte important, care cred eu că o să facă diferența în această campanie, este cât de mult vor ajuta voluntarii fiecăruia dintre candidați. (...) În turul doi, așa cum sunt datele în momentul acesta, o să intre un candidat pro-occidental. Mai departe, ce se va întâmpla între candidații pro-occidentali depinde de proiectul fiecăruia', a mai spus Nicușor Dan.

