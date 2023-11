În legislația românescă există un an act normativ, o ordonanță de guvern, care îi obligă pe primari să își deszăpeazcă localitățile. În plus, sunt prevăzute și amenzi pentru cei care nu fac asta. În plus, toate instituțiile publice sau private trebuie să curețe porțiunile de trotuar din fața acestora.

Inclusiv țurțurii trebuie îndepărtați, mai ales că sunt un adevărat pericol, sau porțiunea de drum de lângă casă, unde se parchează mașina.

„Consiliile locale, precum şi primarii au obligaţia să asigure curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile”, se arată în Ordonanța de Urgență 21/2002.

Consiliile locale decid care este cuantumul amenzilor.

Valoarea sancțiunilor diferă de la un oraș la altul, dar, în cele mai multe localități, poate pleca de la un simplu avertisment și poate ajunge până la 2.500 de lei.